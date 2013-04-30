به گزارش خبرنگار مهر، دور جدید مذاکرات نفت و گاز ایران و هند تا چند روز آینده و با حضور وزیران نفت و انرژی دو کشور به میزبانی دهلی نو برگزار می شود.



صادرات گازهای ترش پارس جنوبی به شبه قاره هند، آخرین وضعیت صدور نفت و نحوه فروش و دریافت ارز ناشی از صادرات طلای سیاه ایران به پالایشگاه‌های هند و توسعه بلوک نفت و گاز بینالود ایران در خلیج فارس، از مهمترین محورهای مذاکرات دوجانبه "رستم قاسمی" و "ام ویرپا مویلی" وزیران نفت و انرژی دو کشور در دهلی خواهد بود.



علیرضا نیکزاد رهبر در گفتگو با مهر با بیان اینکه یکی از مهمترین محورهای مذاکرات نفت و گازی ایران و هند نهایی کردن قرارداد خط لوله صلح است، گفت: پس از آغاز رسمی ساخت خط لوله انتقال گاز ایران به پاکستان، عزم هند هم بریا واردات گاز از ایران دو چندان شده است.



سخنگوی وزارت نفت با اعلام اینکه هم اکنون با ساخت و راه اندازی فاز اول و تا سال آینده فاز دوم خط لوله هفتم سراسری امکان انتقال گاز پارس جنوبی به پاکستان فراهم خواهد شد، تصریح کرد: علاوه بر این مذاکراتی برای صادرات گاز از مسیر خشکی و دریایی با هند هم در گذشته انجام شده است.



این مقام مسئول با اشاره به آمادگی ایران برای تامین پایدار انرژی مورد نیاز برخی از کشورهای بزرگ مصرف کننده نفت و گاز همچون هند و چین، تاکید کرد: با بهره برداری از فازهای جدید پارس جنوبی گاز کافی برای صادرات به کشورهای متقاضی در اختیار داریم.



موضع دو پهلو گازی هند



به گزارش مهر، با گذشت بیش از دو دهه از آغاز مذاکرات گازی ایران و هند برای ساخت و راه اندازی خط لوله دوهزار و 700 کیلومتری صلح اما تاکنون هند موضع مشخصی درباره اجرا و یا منتفی کردن این قرارداد تاریخی گاز نداشته است.



در همین حال "ام ویرپا مویلی" وزیر نفت هند از آغاز مذاکرات همزمان با ایران وآمریکا برای اجرا و یا عدم اجرای خط لوله صلح و تحریم نفت خبر داده و تاکید کرده است: دولت دهلی نو هنوز تصمیم گیری نهایی را اتخاذ نکرده است.



روپیه جایگزین دلارهای نفتی هند می‌شود



یکی از مهمترین محورهای مذاکرات دهلی نو، رایزنی به منظور افزایش صادرات نفت ایران به پالایشگاه‌های هند و نحوه دریافت منابع مایل حاصل از صادرات طلای سیاه با روپیه بوده است.



بر این اساس پس از توافق دو سال قبل دو کشور مبنی بر دریافت 45 درصد منابع مالی نفتی با روپیه قرار است به جای دلار، روپیه جایگزین مبادلات نفتی تهران – دهلی نو شود.



از سوی دیگر میزان صادرات نفت خام ایران در دو سال گذشته از 390 به کمتر از 180 هزار بشکه در روز کاهش یافته است که مسئولان دو کشور مذاکراتی برای پوشش بیمه، کاهش ریسک ورود نفتکش‌های حامل نفت صادراتی ایران به هند در منطقه خلیج فارس و حتی تهاتر پول نفت با برخی از کالاهای اساسی همچون چای، برنج و برخی از تجهیزات نفتی را در دستور کار قرار داده اند.



فرصت پایانی هند برای توسعه بلوک نفت و گاز بینالود



پس از 13 سال وقت‌کشی شرکت دولتي نفت و گاز هند (ONGC) برای تصمیم گیری توسعه میدان نفتی بینالود، شرکت ملی نفت ایران اسفند ماه سال گذشته از اجرای یک برنامه جدید برای توسعه این میدان دریایی در خلیج فارس توسط متخصصان داخلی خبر داده است.



با این وجود زیرکچیان‌زاده مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره اردیبهشت ماه سالجاری با بیان اینکه شرکت‌های هندی طرف مذاکره هم برای توسعه این میدان فراساحلی پیشنهادهای جدیدی را به ایران ارائه کرده که در حال بررسی است، گفته است: در نهایت امسال تکلیف توسعه بخش‌های باقیمانده بلوک بینالود تعیین تکلیف خواهد شد.



به گزارش مهر، بلوک فارسی حوزه‌ای هیدروکربنی در خلیج فارس شامل میدان نفتی بینالود و میدان گازی فرزاد B است که پس از کشف ذخایر هیدروکربنی در این منطقه، قرارداد توسعه این میدان با کنسرسیومی متشکل از سه شرکت دولتی هند در سال 2002 میلادی امضا شد.



با وجود گذشت نزدیک به 13 سال از امضای این قرارداد، هنوز قرارداد نهایی برای توسعه این میدان نفت و گاز با کنسرسیوم شرکت‌های هندی امضا نشده است. با این وجود مسئولان وزارت نفت با تاکید بر علاقه‌مندی شرکت‌های هندی برای حضور در این پروژه پنج میلیارد دلاری، تاکید کرده بودند: در حال حاضر مذاکرات فنی، مالی و قراردادی با این شرکتها در مراحل پایانی قرار دارد ضمن آنکه تاکنون مجوزهای دولتی لازم برای آغاز عملیات اجرایی میدان گازی فرزاد B در ایران صادر شده است.



در حال حاضر میدان فارسی با در اختیار داشتن 508 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی و 212 میلیون بشکه میعانات گازی حدود 25 درصد بیش از تولید گاز بزرگترین شرکت هند در جنوب این کشور است.بر اساس برنامه جامع توسعه تعریف شده، در فاز نخست امکان استخراج روزانه 1.1 میلیارد فوت مکعب گاز طبیعی از این میدان گازی با حفر هفت حلقه چاه دریایی وجود دارد.