به گزارش خبرنگار مهر، سعید سحرخیزان و یاسر آسانی، دو بازیکن استقلال، پس از پایان دیدار این تیم برابر پیکان در هفته هفتم لیگ برتر، در شرایطی زمین مسابقه را ترک کردند که هر دو بازیکن با مشکل جسمانی مواجه بودند و لنگ‌لنگان ورزشگاه را ترک کردند.

قرار است فردا از سحرخیزان و آسانی MRI گرفته شود تا میزان دقیق آسیب‌دیدگی این دو بازیکن مشخص شود و وضعیت آنها برای ادامه مسابقات استقلال مورد بررسی قرار گیرد.

استقلال در شرایطی خود را برای دیدار حساس برابر السد قطر آماده می‌کند که این مسابقه شامگاه دوشنبه ۲۳ شهریور در بصره عراق و در هفته نخست لیگ نخبگان آسیا برگزار خواهد شد و کادر فنی آبی‌پوشان امیدوار است مصدومیت این دو بازیکن جدی نباشد.

از سوی دیگر، مصدومیت سحرخیزان می‌تواند نگرانی دیگری برای استقلال و تیم فوتبال امید ایران ایجاد کند. این مهاجم پس از دیدار استقلال برابر السد باید خود را به اردوی تیم فوتبال امید ایران برای حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا برساند؛ موضوعی که می‌تواند نگرانی حسین عبدی، سرمربی تیم فوتبال امید، را نیز به همراه داشته باشد.

قرار است نتیجه MRI سحرخیزان و آسانی مشخص کند که این دو بازیکن چه میزان از ادامه فعالیت‌های استقلال دور خواهند بود و آیا امکان همراهی آبی‌پوشان در دیدار آسیایی برابر السد را خواهند داشت یا خیر.