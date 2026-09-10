خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل: از آغاز تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، نه‌تنها اهداف اعلامی این عملیات محقق نشد، بلکه به اذعان مقامات غربی و رسانه های آمریکایی، بن‌بست راهبردی و شکست‌های میدانی و سیاسی بر متجاوزان تحمیل شد. این جنگ که با حملات گسترده و کشتار غیرنظامیان از جمله دانش‌آموزان بی‌گناه آغاز شد، به‌سرعت ابعاد انسانی، امنیتی و اقتصادی گسترده‌ای پیدا کرد و واکنش‌های متفاوتی را در رسانه‌های بین‌المللی برانگیخت.

رسانه‌های جهان هر یک با رویکردهای خاص خود، تلاش کرده‌اند روایت این جنگ را شکل دهند؛ بررسی این بازتاب‌ها می‌تواند تصویری روشن‌تر از وضعیت واقعی جنگ و چشم‌انداز آن ارائه دهد.

رسانه های انگلیسی

بی‌بی‌سی در گزارشی از اظهارات جنجالی دونالد ترامپ خبر داد که گفت جنگ ایران تا پس از انتخابات میاندوره‌ای نوامبر ادامه خواهد یافت و قیمت نفت نیز تا آن زمان کاهش نخواهد یافت. ترامپ در سفر به تگزاس برای نخستین کنوانسیون انتخاباتی حزب جمهوری‌خواه، مدعی شد: «فکر می‌کنم جنگ بلافاصله پس از انتخابات پایان می‌یابد، زیرا آنها نمی‌توانند بیشتر مقاومت کنند.» وی بدون ارائه هیچ مدرکی، ایران را به تلاش برای تأثیرگذاری بر انتخابات آمریکا متهم کرد و گفت که هدف تهران روی کار آمدن «گروهی ضعیف» و در نهایت دستیابی به سلاح هسته‌ای است؛ ادعایی که ایران همواره آن را رد کرده است.

این گزارش می‌افزاید که اظهارات ترامپ در شرایطی بیان می‌شود که محبوبیت او به شدت کاهش یافته و حتی حامیان سرسختش در حزب جمهوری‌خواه خواستار پایان سریع جنگ شده‌اند. قیمت نفت برنت در روز چهارشنبه برای نخستین بار از ژوئیه از مرز ۱۰۰ دلار عبور کرد و قیمت گازوئیل در آمریکا به بالاترین سطح تاریخی رسید.

بی‌بی‌سی همچنین به تشدید درگیری‌ها اشاره می‌کند: ارتش آمریکا پنج نفتکش ایرانی مرتبط با سپاه را منهدم کرد و سپاه نیز در پاسخ اعلام کرد دو ناوشکن آمریکایی و هشت نفتکش را در تنگه هرمز هدف قرار داده است. منابع خبری از آسیب دیدن چند فروند جنگنده آمریکایی در پایگاه موفّق السلطی اردن از جمله یک فروند A-۱۰ و حدود هشت فروند F-۱۵ خبر دادند. انصارالله یمن نیز حملات موشکی و پهپادی خود را به تأسیسات نفتی عربستان ادامه داد.

روزنامه گاردین در تحلیلی به قلم محمد بزی، استاد دانشگاه نیویورک، هشدار داد که تهدیدهای مکرر دونالد ترامپ به «محو کردن» ایران، خشونت جمعی را در افکار عمومی عادی‌سازی می‌کند. به نوشته این تحلیلگر، ترامپ در مصاحبه اخیر با فاکس نیوز تهدید کرد که اگر ایران به حملات آمریکا پاسخ دهد، «به عنوان یک کشور کاملاً محو خواهد شد»، اما این تهدید حتی در هفته‌ای نسبتاً آرام، بازتاب خبری چندانی نیافت.

بزی تصریح می‌کند که این تهدیدها معمولاً با وعده نابودی زیرساخت‌های غیرنظامی مانند پل‌ها و نیروگاه‌ها همراه است که بر اساس حقوق بین‌الملل مصداق جنایت جنگی محسوب می‌شود. وی با اشاره به اظهارات ترامپ در آوریل مبنی بر اینکه «یک تمدن کامل امشب خواهد مرد» و تهدید به بمباران ایران «به عصر حجر»، تأکید می‌کند که این اظهارات ممکن است مصداق تهدید به نسل‌کشی باشد. این تحلیلگر، ریشه این بی‌مجازاتی را در حمایت بی‌قید و شرط غرب از اسرائیل در جنگ غزه و تضعیف نهادهای بین‌المللی از جمله دیوان بین‌المللی دادگستری و دیوان کیفری بین‌المللی می‌داند.

گاردین در پایان نتیجه می‌گیرد که «جهان غرب نسبت به رنج فلسطینی‌ها، ایرانی‌ها و لبنانی‌ها بی‌حس شده است» و تا زمانی که این بی‌حسی و مصونیت از مجازات ادامه یابد، تهدید به نابودی کامل جوامع به امری عادی تبدیل خواهد شد.

رسانه های روسیه و چین

خبرگزاری راشاتودی در گزارشی با عنوان «ناتوِ مسلمانِ عربستان با نخستین آزمون آتش روبه‌رو شد» نوشت که حمله گسترده انصارالله یمن به عربستان، نخستین آزمون عملی توافق دفاعی مکه میان عربستان، ترکیه و پاکستان است؛ توافقی که تنها یک ماه پیش امضا شد و در چارچوب اعلام‌شده آن، حمله مسلحانه به یکی از اعضا حمله به همه تلقی می‌شود.

راشاتودی گزارش داد حملات موشکی و پهپادی به چهار شهر جنوبی عربستان دست‌کم ۷۳ زخمی برجا گذاشت و به تأسیسات انرژی و زیرساخت‌های خدماتی آسیب زد. انصارالله اعلام کرد تأسیسات آرامکو در ابها، جیزان و نجران و پایگاه هوایی ملک خالد را هدف قرار داده است. اهمیت جیزان، به‌دلیل پالایشگاه با ظرفیت حدود ۴۰۰ هزار بشکه در روز، از منظر امنیت انرژی برجسته است.

به نوشته راشاتودی، توافق مکه هنوز سازوکار عملیاتی روشنی ندارد. متن کامل آن منتشر نشده و مشخص نیست چه نهادی وقوع «حمله» را تشخیص می‌دهد، آیا کمک نظامی خودکار است و فرماندهی نیروهای احتمالی با چه طرفی خواهد بود. نخستین نشست کمیته مشترک سیاسی ـ دفاعی نیز ۳۱ اوت برگزار شد و طرف‌ها درباره رزمایش مشترک، هماهنگی نظامی و تولید دفاعی گفت‌وگو کردند.

پاکستان و ترکیه حمله را به‌شدت محکوم کرده‌اند، اما هیچ‌یک از دو کشور تاکنون از اعزام نیرو، افزایش آمادگی نظامی یا کمک نظامی مستقیم به ریاض خبر نداده‌اند.

راشاتودی معتقد است واکنش احتمالی می‌تواند شامل تبادل اطلاعات، تقویت پدافند هوایی و مقابله با پهپادها باشد و مشارکت مستقیم در حملات علیه یمن تنها در صورت تشدید درگیری، تلفات سنگین یا اختلال جدی در صادرات نفت مطرح شود.

این حملات در شرایطی رخ داده که قیمت نفت برنت به بالاتر از ۱۰۰دلار رسیده و هم‌زمان تهدیدها علیه کشتیرانی در تنگه‌های هرمز و باب‌المندب افزایش یافته است.

راشاتودی نتیجه می‌گیرد که حمله انصارالله بیش از آنکه توافق مکه را به‌طور خودکار وارد جنگ کند، میزان اعتبار عملی تعهدات دفاعی عربستان، ترکیه و پاکستان را محک می‌زند.

چاینا دیلی در گزارشی با عنوان «خاورمیانه برای دور تازه‌ای از آشوب آماده می‌شود» نوشت اعلام ایجاد «منطقه دریایی محدودشده» از سوی سپاه پاسداران، دامنه تنش را از تنگه هرمز به بخش‌هایی از دریای عمان و دریای عرب گسترش داده است.

بر اساس این تصمیم، کشتی‌هایی که بدون هماهنگی با ایران وارد این محدوده شوند، با تحریم مواجه خواهند شد و مختصات دقیق منطقه بعداً اعلام می‌شود. چاینا دیلی این تحول را هم‌زمان با بزرگ‌ترین موج اعلام‌شده حملات متقابل به کشتی‌ها از آغاز جنگ ایران و آمریکا توصیف کرد. ایران اعلام کرده در واکنش به غرق شدن پنج نفتکش ایرانی توسط آمریکا، ۱۰ کشتی را در نزدیکی هرمز هدف قرار داده است. در مقابل، آمریکا از نابودی پنج نفتکش ایرانی خبر داده و مارکو روبیو هشدار داده واشنگتن در صورت ادامه حملات ایران به ناوهای آمریکایی، هدف قرار دادن نفتکش‌های ایرانی را ادامه خواهد داد.

به نوشته چاینا دیلی، تشدید درگیری‌ها بهای نفت برنت را به بالای ۱۰۰ دلار رسانده و نگرانی از تورم انرژی و سقوط بازارهای سهام را افزایش داده است. این روزنامه به نقل از یک کارشناس هشدار داد تبدیل نفتکش‌ها، مسیرهای کشتیرانی و پایگاه‌های منطقه‌ای به ابزار فشار، چرخه‌ای خودتقویت‌شونده ایجاد می‌کند که در آن «بازدارندگی» ممکن است جای دیپلماسی را بگیرد و هزینه اصلی به ثبات منطقه‌ای و اقتصاد جهانی منتقل شود.