اخطار زیست محیطی به 202 واحد صنعتی و تولیدی آلاینده در استان مرکزی

امیر انصاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: موضوع این اخطاریه ها عموما آلودگی هوا، پساب واحد صنعتی، پسماند و عدم ارائه خود اظهاری در پایش واحدهای صنعتی به استناد ماده 190 قانون برنامه پنجم توسعه بوده است.

وی بیان کرد: شهر اراک با توجه به همجواری با تالاب کویری میقان، احاطه شدن توسط ارتفاعات از سه جانب و استقرار بیش از 1200 واحد صنعتی که 100 واحد آن آلاینده هواست بعنوان یکی از هشت شهر آلوده کشور مطرح گردیده است.

انصاری ادامه داد: طی سال گذشته، تعدادی از واحد ریخته گری و ذوب ضایعات در محدوده جاده فراهان و جاده احمد آباد به دلیل آلودگی بیش از حد مجاز تعطیل گردیده اند.

مدیرکل محیط زیست استان مرکزی خاطرنشان ساخت: به منظور کاهش عوامل آلاینده و تخریب محیط زیست برمبنای ماده 192 قانون برنامه پنجم توسعه، کلیه واحدهای بزرگ تولیدی، صنعتی، عمرانی، خدماتی و زیربنایی موظف به نمونه برداری و اندازه گیری آلودگی و تخریب زیست محیطی و در صورت لزوم پایش لحظه ای و مداوم هستند و متخلفین، مشمول ماده 30 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا می شوند.

وی تصریح کرد: آلاینده های هوا به طور کلی می تواند بر روی دستگاه تنفس انسان اثراث سوء بهداشتی داشته و در افزایش بیماری های عمومی بدن نقش داشته باشند.

انصاری افزود: طی سال 91 در شهر اراک 81 روز آلودگی بالاتر از حد مجاز بوده است که این تعداد نسبت به مدت مشابه سال 90، 55درصد کاهش را به دنبال داشته است.