برای دفاع از اعتبار فوتبال ایران بازی می کنیم/ متاسفم که بازی فردا تشریفاتی است

به گزارش خبرنگار مهر، تونی اولیویرا صبح امروز در کنفرانس خبری قبل از بازی تیم های تراکتورسازی تبریز و الجیش قطر اظهار داشت: بازی فردا برابر الجیش برای تیم ما حکم یک دیدار تشریفاتی را دارد و من از این بابت متاسفم اما باید بگویم که ما برای دفاع از اعتبار فوتبال ایران و تبریز برابر حریف به مدیان خواهیم رفت.

وی افزود: در بازی فردا ما اگر پیروز هم شویم هیچ شانسی برای صعود نخواهیم داشت، ما برخلاف شروع خوبی که در لیگ قهرمانان داشتیم در ادامه نتوانستیم روند نتایج خوب را تکرار کنیم و متاسفانه دیگر شانسی برای صعود نداریم.

سرمربی پرتغالی تراکتورسازان یکی از دلایل ناکامی این تیم در لیگ قهرمانان آسیا را خستگی بازیکنان دانست و گفت: فشردگی بازی های لیگ برتر و از طرفی حضور در لیگ قهرمانان آسیا باعث شد تا بازیکنان ما تحت این فشار قرار گرفته و خسته شوند، من زمانی که رقیبان ما در لیگ قهرمانان آسیا مشخص شدند به مسئولان باشگاه گفتم که ما از نظر بازیکن کم خواهیم آورد چون وضع مالی باشگاه خوب نبود نتوانستیم بازیکنان خوبی به خدمت بگیریم.

اولیویرا تصریح کرد: خستگی بازیکنان از یک طرف و وجود مشکلات مالی از ططرف دیگر تمرکز تیم را به هم زد و ما نتوانستیم به آنچه که مدنظر داشتیم دست پیدا کنیم.

وی در خصوص بازی فردا برابر الجیش گفت: اگرچه هیچ امیدی برای صعود نداریم اما مثل همیشه با روحیه جنگندگی به مصاف حریف خواهیم رفت و من برای اینکه مانع بی انگیزگی بازیکنان شوم در ترکیب تیم تغییراتی ایجاد خواهم کرد.

سرمربی تیم تراکتورسازی در ارتباط با بحث تمدید قرارداد خود عنوان کرد: من تا زمانی که در باشگاه هستم، کار خودم را انجام می دهم و ماندن و یا رفتن من به باشگاه مربوط می شود، باشگاه از من برنامه خواسته و من اعلام کرده ام که اول باید حق و حقوق خودم را بگیرم بعد برنامه بدهم.

وی گفت: در دو بازی باقی مانده از لیگ برتر با تمام توان بازی خواهیم کرد تا برای سال آینده سهمیه لیگ برتری کسب کنیم.

تیم فوتبال تراکتورسازی ایران از ساعت 21:50 فردا چهارشنبه در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز میزبان تیم الجیش قطر خواهد بود.