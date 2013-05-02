به گزارش خبرنگار مهر، نشست تاثیر مفاتیح‌الحیات بر سبک زندگی، عصر امروز پنجشنبه 12 اردیبهشت با حضور حجت‌الاسلام مرتضی واعظ جوادی، مصطفی امرایی و حجت‌الاسلام مقدسی در محل غرفه سرای اهل قلم در بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران برگزار شد.

حجت‌الاسلام واعظ جوادی در این مراسم گفت: با توجه به عصر حاضر که زمان پیشرفت علم و دانش و تکنولوژی است و تمام اطراف وجودی ما را در خلوت و جلوت، در روز و شب و هر لحظه‌ای فرا گرفته و زمینه‌های علم و معرفت از در و دیوار برای ما سرازیر شده، انتخاب یک دانش، نظر و رای صحیح، کار سخت و دشواری شده است. شعار درستی که این روزها در اندیشه دینی ما راه پیدا کرده است، «استقلال فرهنگی» نام دارد. اما آیا در شرایط فعلی که رسانه‌ها، این گونه فراگیر شده‌اند، می‌توان تصور کرد که استقلال فرهنگی جامعه حفظ شود؟ آیا مرزی یا حائلی داریم که در چارچوب آن زندگی کنیم و استقلال فرهنگی‌مان حفظ شود؟

وی افزود: آن چه از ناحیه دیگران می‌آید، با توجه به مبانی فکری‌شان و اندیشه شکل گرفته‌شان در حوزه هستی‌شناسی، مجموعه‌ای از دانش‌ها را تولید می‌کند که با مبانی دینی ما سازگار نیست و مطابق آن یک سبک زندگی به وجود می‌آید که قطعا در اندیشه توحیدی و الهی جامعه ما جا نمی‌گیرد. به این ترتیب استقلال فرهنگی مورد تهدید و آسیب فرار می‌گیرد. جامعه عموما و جوانان به طور ویژه، نمی‌توانند محیط مستقلی برای فکر کردن داشته باشند؛ نه در منزل و نه در دیگر اماکن جامعه.

این محقق در ادامه گفت: انتخاب یک راه درست و صحیح با چنین شرایطی کار را سخت می‌کند. به ویژه برای جوانانی که هنوز مبانی فکری‌شان را نساخته‌اند. متولیان فرهنگ و بنیان‌های فکری جامعه باید برای چنین شرایطی، فکر و برنامه داشته باشند. باید برای چنین فضایی، راه و رسم به خصوصی برای رسیدن به استقلال فرهنگی طراحی شود.

واعظ جوادی گفت: کتاب مفاتیح‌الحیات مبتنی بر یک نظریه است که نظریه‌ای است که بنیانی به نام بنیان مرصوص امام را تبیین می‌کند. این نظریه می‌تواند، زمینه‌های استقلال فرهنگی را فراهم آورد. تاکنون چنین اندیشیده می‌شد که رهاورد عقل، بشری است. بنابراین هر نوع دانشی را براساس این بینش، بشری می‌دانستند و عقل را مقابل دین قرار می‌دادند. مفاتیح‌الحیات با این نوع بینش موافق نیست. این دیدگاه امروز منسوخ شده و رهاورد عقل بشری از آن جهت که عقل، حجت باطنی خداست، در هماهنگی با نقل شناخته می‌شود.