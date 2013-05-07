مریم جلیلی که در شانزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران با دو نمایش صحنه‌ای و رادیویی حضور دارد درباره اجرای این دو اثر به خبرنگار مهر گفت: در دومین روز از جشنواره تئاتر دانشگاهی نمایش "پزشک نازنین" نوشته نیل سایمون را در بخش مسابقه صحنه دانشجویان تئاتر روی صحنه بردم. البته در اجرای این متن نمایشی تغییراتی دادم و تنها سه اپیزود از متن نیل سایمون در فضایی متفاوت به صحنه رفت.

وی ادامه داد: سه اپیزود نمایشنامه "پزشک نازنین" با عنوان "جراحی"، "دیگه دیره واسه خوشبختی" و "انتخاب بازیگر"در سالن استاد خورشیدی دانشکده سینما تئاتر روی صحنه رفت. در اجرای این نمایش بر خلاف متن اصلی اپیزودها به هم متصل شده و حوادث نمایش در یک مکان واحد یعنی یک کلیسا روی می دهد. در اپیزود اول داستان جراح در صحن داخلی کلیسا اتفاق می افتد. در اپیزود دوم یک پیرزن و پیرمرد که سر خاک همسرانشان آمده اند در حیاط پشتی کلیسا با یکدیگر آشنا می شوند و در اپیزود آخر مراحل انتخاب بازیگر روبروی در اصلی کلیسا اتفاق می افتد که خادم کلیسا و کشیش رابط بین این سه اپیزود هستند.

وی درباره استقبال از این نمایش عنوان کرد: استقبال به نسبت خوب بود اما متاسفانه امسال قیمت بلیت نمایش ها افزایش یافته است که همین نکته باعث می شود دانشجویان کمتر از آثار جشنواره استقبال کنند. این مسئله ای است که بسیاری از علاقمندان تئاتر این روزها مطرح می کنند. در واقع اگر بلیت نمایش "پزشک نازنین" 5 هزار تومان نبود این اثر نمایشی بیشتر دیده می شد چون این مبلغ برای دانشجویان زیاد است و بسیاری ترجیح می دهند که قید دیدن آثار جشنواره را بزنند. همچنین متاسفانه امسال جشنواره از لحاظ تبلیغات محیطی نیز با ضعف روبرو است چون بیلبوردها و بنرهای تبلیغاتی بسیار کم رنگ است و در حد یک جشنواره بین المللی نیست.

جلیلی درباره اجرای نمایش رادیویی "ابلهان باور کنند" نیز توضیح داد: همچنین در بخش رادیویی نیز با نمایش "ابلهان باور کنند" نوشته سحر ناسوتی نیز حضور دارم. البته نام این نمایش به "در خانه‌ام غریب" تغییر یافته که در جدول ذکر نشده است. چون من از قبل در رادیو فعالیت داشته و با کار رادیویی آشنا بودم و دوست داشتم حضور در این عرصه را نیز تجربه کنم.

وی افزود: متن نمایشنامه ابتدا برای اجرای صحنه ای نوشته شده بود بنابراین تغییراتی برای اجرای رادیویی در آن دادم. داستان این نمایش درباره پدر و مادری است که از 10 سال قبل جدا از یکدیگر زندگی می کنند. مادر اصرار دارد که تنها دخترشان سرور که بیماری صرع دارد زودتر ازدواج کند اما دختر در دیداری با پدرش به حقایق و واقعیت هایی از زندگی می رسد که تا به حال از او پنهان شده است.

رادیو تئاتر " ابلهان باور کنند" کاری از دانشکده سینما تئاتر با بازی پونه پارسایی، حامد پشتیبان، شبنم سعیدی، سارا کرد و مریم نعیم زاده فردا سه شنبه ساعت 19 در سالن استاد انتظامی خانه هنرمندان ایران اجرا می شود.