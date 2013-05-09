دیدار نفت و فولاد یک فینال پایان فصل است

به گزارش خبرنگار مهر، سرمربی تیم نفت تهران در نشست خبری این تیم قبل از دیدار مقابل فولاد خوزستان که امروز پنجشنبه برگزار شد، با بیان این مطلب افزود: روند کاری تیم ما و فولاد به شکلی بوده است که روز آخر مسابقات یک فینال را شاهد هستیم. واقعیت این است که هم تیم ما و هم فولادی‌ها نتیجه یک سال زحمات خود را فردا خواهند دید.

وی ادامه داد: هر اتفاقی در این دیدار بیفتد نشان از شایستگی دو تیم خواهد داشت. نفت تهران تیم جوانی است و سه سال است در لیگ برتر حضور دارد و این نشاندهنده تلاش یک مجموعه بزرگ است که می‌خواهند با حضور در لیگ قهرمانان آسیا تاریخی شود.

ابراهیم زاده در ادامه افزود: ما برای اینکه سهمیه لیگ قهرمانان را بگیریم نیاز مبرم به پیروزی در مقابل فولاد داریم اما فولادی‌ها به حداقل امتیاز نیاز دارند تا بتوانند به لیگ قهرمانان راه پیدا کنند.

وی این بازی را بسیار حساس خواند و اتاکید کرد: باید با تدبیر بازی کنیم. ما اطلاع داریم که فولاد از خط هافبک و فورواردهای خوبی سود می‌برد و ما باید بازیکنان سرعتی این تیم را مهار کنیم.

سرمربی تیم نفت تهران در خصوص بازیکنان مصدوم و محروم این تیم گفت: خوشبختانه ما برای این دیدار محروم نداریم و تنها مصطفی سیفی به دلیل مصدومیت در این دیدار نمی‌تواند ما را یاری کند.

وی در پاسخ به این سوال که "آیا فصل آینده نیز در تیم نفت خواهید ماند یا خیر"؟، گفت: اجازه بدهید راجع به این قضیه بعد از دیدار فردا صحبت کنیم ما الان تمام تمرکزمان بر روی دیدار مقابل فولاد است و می‌خواهیم با پیروزی در این دیدار به لیگ قهرمانان نیز صعود کنیم.

ابراهیم زاده در پاسخ به این سوال که آیا سپاهان به شما پیشنهادی برای فصل آینده داده است، یا خیر؟، گفت: من تنها فقط به دیدار مقابل فولاد فکر می‌کنم و پاسخی برای این سوال نخواهم داشت.

وی ارزیابی خود را از لیگ دوازدهم را توضیح داد و یادآور شد: به اعتقاد من لیگ امسال به دلیل وقفه‌های زیاد کیفیت پایینی داشت و تیم‌هایی که در شرایط خوب قرار می‌گرفتند به خاطر تعطیلی‌ها روند خوب خود را از دست می‌دادند در مجموع از نظر کیفی در حد انتظار نبود و ما کمتر بازیکنی که در فوتبال ما شاخص شود، پیدا کردیم.

سرمربی تیم نفت تهران تصریح کرد: شاید تنها حساسیت به دلیل آن بود که چهار تیم بالا به دنبال سهمیه آسیا بودند و تیم‌های پایین جدول به خاطر 16 تیمی شدن حساسیت بیشتری داشتند تا در لیگ برتر بمانند.

ابراهیم‌زاده در پایان اظهار امیدواری کرد که فصل آینده لیگ بسیار مطلوب و با کیفیتی داشته باشیم.