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۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۹:۰۲

صادق درودگر به مهر خبر داد:

نشست مشترک هدایتی با مسئولان انزلی/ تکلیف کادرفنی تا دوشنبه مشخص می‌شود

نشست مشترک هدایتی با مسئولان انزلی/ تکلیف کادرفنی تا دوشنبه مشخص می‌شود

مدیرعامل باشگاه ملوان بندرانزلی با اشاره به اینکه وضعیت کادر فنی تیم فوتبال این باشگاه توسط اعضای کمیته فنی مشخص می‌شود، از نشست مشترکی بین حسین هدایتی با مسئولان شهر انزلی خبر داد.

صادق درودگر در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین وضعیت باشگاه ملوان پس از اتمام دوازدهمین دوره رقابت های لیگ برتر ضمن بیان مطلب فوق گفت: قرار است روز دوشنبه نشست مشترکی بین هدایتی و بنده با مسئولان شهر انزلی در تهران برگزار شود تا شرایط ادامه همکاری هدایتی با باشگاه ملوان بطور کامل بررسی شود. در این نشست مشخص می‌شود آیا شرایط ادامه همکاری در فصل آینده نیز وجود دارد یا خیر؟

وی در مورد اینکه چه زمانی تکلیف کادرفنی تیم ملوان مشخص می‌شود؟، تصریح کرد: قرار است کمیته فنی باشگاه ملوان با حضور دو یا سه پیشکسوت باشگاه تا روز دوشنبه جلساتی را برای ارزیابی عملکرد کادر فنی تیم تشکیل دهند.

مدیرعامل باشگاه ملوان بندرانزلی در پایان گفت: بر اساس نتایج بررسی کمیته فنی باشگاه، روز دوشنبه اعلام می‌کنیم کادر فنی فعلی تیم در فصل آینده نیز ادامه همکاری خواهد داد یا خیر؟.

کد مطلب 2052493

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