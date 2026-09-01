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۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۵۲

سردار محبی: تنبیه سختی در انتظار متجاوزان است

سردار محبی: تنبیه سختی در انتظار متجاوزان است

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر تنبیه سخت متجاوزان تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محبی سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با انتشار پستی در یکی از شبکه‌های اجتماعی گفت: تنبیه سختی در انتظار متجاوزان است.

وی در ادامه با تهدید دشمن افزود: آمریکا از حملات جدید خود پشیمان خواهد شد.

کد مطلب 6934808

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