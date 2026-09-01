تراکتور برای استقلال و پرسپولیس هدیه فرستاد

به گزارش خبرنگار مهر، در یکی از مهم ترین دیدارهای هفته چهارم لیگ برتر، تیم فوتبال شمس‌آذر از ساعت ۱۹:۱۵ امشب در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین میزبان تراکتور بود. این مسابقه با قضاوت علی سام برگزار شد و در پایان دو تیم به نتیجه‌ای بهتر از تساوی بدون گل دست پیدا نکردند.

شاگردان جواد نکونام که پیش از این مسابقه با کسب ۱۲ امتیاز از سه بازی در صدر جدول قرار داشتند، کار دشواری مقابل تیم وحید رضایی پیش رو داشتند. شمس‌آذر نیز در تلاش بود با استفاده از شرایط میزبانی، صدرنشین لیگ را متوقف کند.

دو تیم در نیمه نخست بازی محتاطانه‌ای را پشت سر گذاشتند و اگرچه تراکتور تلاش بیشتری برای ایجاد موقعیت و رسیدن به گل داشت، اما شمس‌آذر توانست دروازه خود را بسته نگه دارد.

با گذشت زمان، تراکتور برای تغییر نتیجه فشار بیشتری وارد کرد، ولی دفاع شمس‌آذر و عملکرد خوب این تیم در فاز دفاعی باعث شد حملات میهمان راه به جایی نبرد. نیمه نخست در نهایت با تساوی صفر بر صفر به پایان رسید.

در نیمه دوم نیز تراکتور همچنان برای رسیدن به گل تلاش کرد و شمس‌آذر در مقابل بیشتر به دنبال کنترل بازی و استفاده از ضدحملات بود. با این حال، هیچ‌یک از دو تیم موفق نشدند دروازه حریف را باز کنند.

در دقایق پایانی مسابقه، فشار تراکتور برای کسب سه امتیاز افزایش پیدا کرد، اما شمس‌آذر مقاومت کرد و در نهایت صدرنشین لیگ را از رسیدن به پیروزی بازداشت.

با سوت پایان علی سام، امتیازات این دیدار تقسیم شد؛ تراکتور با این یک امتیاز ۱۳ امتیازی شد و در صدر جدول باقی ماند و شمس‌آذر نیز ۵ امتیازی شد و در جایگاه نهم قرار گرفت.

البته صدرنشینی تراکتور ممکن است تنها برای یک روز باشد. در صورتی که استقلال فردا در دیدار حساس مقابل پرسپولیس به پیروزی برسد، شاگردان جواد نکونام با ۱۳ امتیاز به رتبه دوم جدول سقوط خواهند کرد و استقلال صدر جدول را در اختیار می‌گیرد. و در صورت برتری پرسپولیس در دربی، تراکتور تنها با یک امتیتز بیشتر صدرنشین می ماند.