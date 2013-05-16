اعتكاف يك سنت اسلامي است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سيد محمود ترابي صبح پنجشنبه در جمع اعضاي ستاد هماهنگي و برگزاري اعتكاف شهرستان دامغان در دفتر امام جمعه اين شهر اظهار داشت: اعتكاف برگرفته از سنت رسول الله(ص) است و بايد كوشيد راه و روش رسول الله (ص) در برگزاري اعتكاف به خوبي اجرا شود و مردم نيز بهترين استفاده را از اين سنت ببرند.

وي ضمن تاکید بر اینکه آئین اعتکاف باید خروجی مناسبی داشته باشد خاطر نشان ساخت: سن شركت كنندگان در مراسم اعتكاف براي آقايان 15 سال به بالا و براي بانوان 9 سال به بالا بايد برنامه ريزي شود.

رئيس شوراي فرهنگ عمومي شهرستان دامغان تصريح كرد: يكي از كارهايي كه بايد انجام و تبليغات خوب روي آن شود جذب جوانان در اين محفل معنوي باشد تا بتوانیم ایشان را با مسائل ديني و آداب اسلامي بیشتر و بهتر آشنا كنيم.

تراب گفت: بايد با اجراي برنامه هاي قرآني، برگزاري نشست هاي معرفتي همراه با دعا و نيايش و برپايي درس اخلاق و عزاداري بهره هاي كافي را از اين مدت حضور در اعتكاف برد.

9 مسجد شهرستان دامغان آماده برگزاري اعتكاف

دبير ستاد هماهنگي و برنامه ريزي اعتكاف شهرستان دامغان نیز در اين جلسه با اشاره به اینکه 9 مسجد آماده میزبانی معتکفین شده است، افزود: مساجد اميرالمؤمنين(ع) و مسجد جامع در شهر دامغان و مساجد جامع شهرهاي ديباج، كلاته رودبار، اميريه، مهماندوست، جزن، حسن آباد و خورزان در روستاهاي اين شهرستان از جمله اماکنی هستند كه آئين اعتكاف در آن برگزار خواهد شد.

حجت الاسلام سيد جعفر ميرعلي اكبري تصريح كرد: پيش بيني هاي انجام شده بر اين است كه امسال دو هزار نفر در شهرستان دامغان معتكف شوند كه اين آمار نسبت به سال قبل رشد 350 نفري را در بر خواهد داشت.

وي در خاتمه گفت: اميدواريم با همراهي و همكاري حوزه هاي علميه، دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي و آموزش و پرورش اعتكاف خوبي را برگزار كنيم.