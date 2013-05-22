حضور علی دایی در پرسپولیس بلامانع شد

به گزارش خبرنگار مهر، در نامهای که روز چهارشنبه 1/3/92 با امضای صادق رئیسیکیا مدیرعامل باشگاه راهآهن به باشگاه پرسپولیس ارسال شد، حضور علی دایی در این باشگاه بلامانع اعلام شد. متن نامه باشگاه راهآهن که روی خروجی سایت این باشگاه آمده، به شرح زیر است:
جناب آقای رویانیان مدیرعامل محترم باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس
با سلام و احترام، نظر به اینکه باشگاه راهآهن و مالکان آن احترام خاصی برای احساسات و علایق هواداران پرشور پرسپولیس قائل هستند، بدینوسیله اعلام میدارد از نظر باشگاه راهآهن انعقاد قرارداد باشگاه پرسپولیس با علی دایی بلامانع است.
صادق رئیسیکیا
مدیرعامل و عضو هیات مدیره
گیرنده: جناب آقای علی دایی جهت اطلاع
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