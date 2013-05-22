رئیس جدید هیئت ورزش های ناشنوایان، پیوند اعضا و بیماران خاص کردستان انتخاب شد

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر چهارشنبه در مجمع انتخابات هیئت ورزش های ناشنوایان، پیوند اعضا و بیماران خاص استان کردستان "صباح قریشی" با کسب 14 رای از کل آرا ماخوذه به عنوان رئیس جدید هیئت ورزش های ناشنوایان، پیوند اعضا و بیماران خاص استان برای مدت زمان چهار سال آینده انتخاب شد.

"صباح قریشی" مدیر کل بهزیستی استان کردستان تنها کاندیدای این مجمع بود که با کسب کل آرا به مدت چهار سال رئیس هیئت ورزش های ناشنوایان، پیوند اعضا و بیماران خاص شد.

رئیس جدید هیئت ورزش های ناشنوایان، پیوند اعضا و بیماران خاص استان کردستان در این مراسم به بیان برنامه های چهار سال آینده پرداخت و گفت: هدف کلی بستر سازی، تقویت و ارتقاء توانمندی های کمی و کیفی هیئت ورزش های ناشنوایان، پیوند اعضا و بیماران خاص استان است و در راستای رسیدن به این مهم برنامه های متعددی در دستور کار قرار دارد.

صباح قریشی اظهار داشت: ارتقاء زیرساخت های موجود استان و افزایش بهره وری، بستر سازی برای ایجاد زیرساخت های ورزش های ناشنوایان، پیوند اعضا و بیماران خاص استان و ارتقاء توانمندی های دانشی، نگرشی و مهارتی مدیریت هیئت ورزش های ناشنوایان، پیوند اعضا و بیماران خاص استان از جمله برنامه های هیئت استان است.

وی افزود: ارتقاء توانمندی های علمی و مهارتی مربیان استان، ارتقاء توانمندی های علمی و مهارتی داوران استان و ارتقاء توانمندی های علمی و مهارتی بازیکنان استان از دیگر برنامه های این هیئت است.

رئیس جدید هیئت ورزش های ناشنوایان، پیوند اعضا و بیماران خاص استان کردستان در پایان بیان کرد: تعامل و همکاری ورزشکاران، مربیان و اعضای هیئت با یک دیگر، تعامل مناسب با فدراسیون و آموزش و پرورش و ایجاد بسترهای مناسب برای توسعه ورزش های ناشنوایان، پیوند اعضا و بیماران خاص در استان از برنامه های مهم این هیئت است.