حجت الاسلام والمسلمین امان الله حسینی صدر بعدازظهر چهارشنبه در حاشیه دیدار با بسیجیان شهرستان گچساران در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کشور اسلامی ایران در حالی سال 92 را آغاز کرد که رهبر معظم انقلاب از همان آغازین ساعت شروع سال برحماسه سیاسی و اقتصادی در این سال تاکید داشت.

حسینی صدر بیان داشت: تاکید رهبر معظم انقلاب بر حماسه سیاسی به این منظور است که شور سیاسی و نشاط با انتخاب اصلح در 24خرداد شکل گیرد و با یک توان مضاعف گام های حماسه اقتصادی را محکم تر برداشت.

وی تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب از سال 87، دهه چهارم انقلاب اسلامی ایران را دهه توسعه و عدالت عنوان کردند که خود این موضوع اهمیت حماسه سیاسی و اقتصادی را درسال جاری بیشتر مورد توجه قرار خواهد داد.

حسینی صدر افزود: هرچه دنیا به سمت توسعه می رود از عدالت فاصله بیشتری خواهد گرفت و در این میان عده ای پیشرفت خواهند کرد و عده ای نیز به فلاکت دچار می شوند.

وی با بیان اینکه نظر رهبر معظم انقلاب مبنی بر ایجاد عدالت اجتماعی توجه به همین موضوع مهم است، تاکید کرد: توجه به توسعه و عدالت در جامعه اسلامی که پایه های آن بر مبنای قرآن و ولایت فقیه تشکیل شده است لزوم توجه هرچه بیشتر به مقوله عدالت را متوجه مسئولان اجرایی می کند.

حسینی صدر همچنین خطاب به کاندیداهای یازدهمین دوره ریاست جمهوری اظهارداشت: مردم در هر جامعه ای نیاز به تغذیه روحی و جسمی دارند که از مهمترین عوامل تغذیه روحی در هر جامعه ای ایجاد عدالت بر مبنای توسعه اقتصادی،فرهنگی، اجتماعی، بهداشت و درمان و آموزش است.

نماینده ولی فقیه در سپاه فتح استان افزود: فردی که خود را به عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور در انتخابات کاندیدا می کند باید بداند که وظایف یک رئیس جمهور هم در حوزه سیاست داخلی و سیاست خارجی یک وظیفه خطیر است و هرتصمیم او تمام مردم از فقیر و غنی را تحت تاثیر قرارخواهد داد.

حسینی صدر شبیخون های فرهنگی کشورهای استکباری جهان به انقلاب اسلامی را همانند جبهه جنگ عنوان کرد و افزود: در این جبهه که نبرد در آن بسیار سخت تر از جبهه جنگ است دشمن جوان های این مرز و بوم را هدف گرفته است.

تمکین به نظر شورای نگهبان وظیفه همه احزاب است

نماینده ولی فقیه در سپاه فتح استان کهگیلویه وبویراحمد افزود: در شرایط کنونی که کشور بیش از هرچیز نیاز به آرامش و ثبات دارد وظیفه همه احزاب در انتخابات، تمکین به نظرات و رای شورای نگهبان تا پایان انتخابات است.

حسینی صدر تشنج آفرینی، تحریک اذهان عمومی و عدم تمکین از نظر شورای نگهبان را از مظاهر فتنه عنوان و تاکید کرد: کاندیداهای معرفی شده از سوی شورای نگهبان از احزاب و گروه های مختلف هستند و اینکه برخی شایعه کمرنگ شدن حماسه حضور مردم با توجه رد صلاحیت کاندیدای خاصی مطرح می کنند بذر فتنه را در جامعه می کارند.

حسینی صدر در ادامه تفاوت بیداری اسلامی در منطقه و انقلاب اسلامی ایران را نداشتن یک رهبر واحد مانند امام خمینی(ره) در انقلاب های کشورهای اسلامی و عربی عنوان کرد.

وی تصریح کرد: الگوبرداری بیداری اسلامی در این کشورها از انقلاب اسلامی ایران بوده است چرا که اگر غیر از این بود فردی که دست نشانده کشورهای غربی است بر آنها حاکم می شد.

حسینی صدر با بیان اینکه هرگونه اظهار نظر درباره مذاکره با آمریکا فقط در اختیار ولایت فقیه است، اظهارداشت: هرجا آمریکا و کشورهای غربی بر حکومت آنها تسلط پیدا کنند امنیت و آرامش از آن کشور بیرون می رود که نمونه بارز آن در کشور افغانستان اتفاق افتاده است.

وی همچنین تاکید کرد: اگر مردم و مسئولان خط دشمن را تشخیص ندهند انقلاب را در خطر عدم پیشرفت قرار خواهند داد.

حسینی صدر خط قرمز انقلاب اسلامی را فرهنگ ناب محمدی و ولایت فقیه عنوان کرد و افزود: هرکس از خطوط قرمز انقلاب عبور کند دچار انحراف شده است یا باید خود را اصلاح کند یا اینکه مردم اورا از عوامل فتنه می دانند و جایگاهی در میان مردم نخواهد داشت.

وی تاکید کرد: مردم باید هوشیار باشند و کاندیدایی را انتخاب کنند که دارای ولایتمداری، شجاعت در دفاع از کشور و مردم، دارای برنامه اقتصادی مبتنی بر مبانی دینی و اسلامی و تخصص و تعهد باشد.

حسینی صدر نقش رسانه ها در ایجاد شور و نشاط سیاسی بسیار تاثیر گذار دانست و بیان داشت: رسانه به عنوان یکی از ابزارهای مهم در برقراری ارتباطات با مردم جامعه تاثیر بسزایی در روشنگری وبصیرت افزایی آنها دارند.