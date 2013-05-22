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۱ خرداد ۱۳۹۲، ۲۰:۱۲

پلیس ترکیه 6 نفر را در شهر مرزی سوریه دستگیر کرد

پلیس ترکیه 6 نفر را در شهر مرزی سوریه دستگیر کرد

پلس ترکیه 6 نفر را به اتهام برنامه ریزی برای حمله به آوارگان سوری دستگیر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از " تودی زمان" چاپ ترکیه ، استاندار هاتایا امروز اعلام کرد 6 نفر که برای حمله به آوارگان سوری برنامه ریزی کرده بودند دستگیر شده اند.

بنا به گفته " مهمت لکسیز" این افراد برای حمله به شهرک آوارگان سوری که معروف به شهر چادر است برنامه ریز یکرده بودند.

طبق برنامه افراد دستگیر شده قرار بوده با بمب حملاتی به این شهرک صورت بگیرد و شماری از این آواره ها هم ربوده شوند.

استاندار هاتایا گفت، پلیس ترکیه امروز در عملیاتی این افراد را دستگیر کرد.

این دستگیری ها حدود دو هفته بعد از انفجارهای منطقه ریحانلی شهر هاتایا صورت می گیرد که موجب کشته شدن بیش از 50 نفر در این شهر شد.

 

کد مطلب 2061010

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