درخواست برای حذف ویدئوی تبلیغاتی نتانیاهو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، رئیس کمیته انتخابات مرکزی رژیم صهیونیستی دستور داد ویدئوی منتشر شده از سوی نتانیاهو حین حضورش در پایگاه نیروی هوایی رژیم در تل نوف از حساب های شخصی وی حذف شود و تنها در حساب های رسمی نخست وزیر باقی بماند.

وی اضافه کرد که این ویدئو حاوی پیام های انتخاباتی است.

نتانیاهو در این ویدئو با ایستادن مقابل یک جنگنده در داخل پایگاه تل نوف از فشارهای شدید اعمالی برای دست کشیدن از دستاوردهای نظامی رژیم صهیونیستی حرف می زند!

پیشتر از سوء استفاده نتانیاهو از منابع دولتی برای انتشار این ویدئوی انتخاباتی انتقاد شده بود.

لازم به ذکر است که نخست وزیر رژیم صهیونیستی در سایه کاهش محبوبیت داخلی خود و فرار از محاکمه و احتمال شکست در انتخابات به دنبال تشدید بحران های منطقه ای است.