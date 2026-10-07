حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اعلام این خبر اظهار کرد: طی شب گذشته سه حادثه رانندگی در جاده‌های استان سمنان رخ داد که نیروهای امدادی جمعیت هلال احمر به مصدومان این حوادث امدادرسانی کردند.

وی با بیان اینکه از مجموع این حوادث، یک مورد واژگونی و دو مورد نیز برخوردی بوده است، افزود: این حوادث در مجموع ۱۱ مصدوم بر جای گذاشت که خدمات امدادی لازم به آنها ارائه شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان با اشاره به برخورد یک دستگاه ایسوزو و کامیون در کیلومتر ۵۳ محور سرخه-آرادان، بیان کرد: در این حادثه راننده ایسوزو به شدت مصدوم شد و عملیات رهاسازی وی توسط نیروهای امدادی انجام گرفت.

برخورد سمند و تریلی در محور شاهرود-دامغان

درخشان با اشاره به حادثه دیگری در محورهای مواصلاتی استان، گفت: برخورد یک دستگاه سمند و تریلی در کیلومتر ۳۵ محور شاهرود-دامغان، پنج مصدوم بر جای گذاشت که نیروهای امدادی هلال احمر به حادثه‌دیدگان خدمات لازم را ارائه کردند.

وی همچنین از امدادرسانی به مصدومان واژگونی یک دستگاه پراید در کیلومتر ۱۱۵ محور سبزوار-میامی خبر داد و خاطرنشان کرد: در این حادثه نیز پنج نفر مصدوم شدند و خدمات امدادی لازم به آنان ارائه شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان با تأکید بر اهمیت رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، از رانندگان خواست با توجه به شرایط جاده‌ها، ضمن رعایت سرعت مطمئنه، از هرگونه شتاب‌زدگی و بی‌احتیاطی در مسیرهای برون‌شهری پرهیز کنند.