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۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۸:۰۱

ادامه افت دما در استان سمنان؛ باران در شرق، و گردوخاک در غرب

ادامه افت دما در استان سمنان؛ باران در شرق، و گردوخاک در غرب

سمنان- نقشه‌های هواشناسی از تداوم افت دما و ناپایداری جوی در استان سمنان خبر می‌دهند؛ شرایطی که در شرق استان با بارش رگباری باران و در غرب و جنوب با وزش باد و گردوخاک همراه خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نگاهی به نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد همزمان با روز چهارشنبه، روند کاهش دمای هوا در نقاط مختلف استان سمنان ادامه خواهد داشت و در برخی مناطق نیز بارش‌های پراکنده، وزش باد و گرد و خاک پیش‌بینی می‌شود.

بر اساس پیش‌بینی هواشناسی، در مناطق شرقی استان به‌ویژه شاهرود، میامی و ارتفاعات دامغان، احتمال تداوم بارش‌های پراکنده وجود دارد و در برخی نقاط مرکزی و غربی استان نیز وزش باد و گرد و خاک پیش‌بینی شده است.

به طور کلی، برای مناطق شرقی و شمالی استان سمنان بارش رگباری باران و وزش باد و برای مناطق غربی و جنوبی استان، افزایش ابر، وزش باد و گرد و خاک پیش‌بینی می‌شود.

افزایش ابر در آسمان سمنان

برای مرکز استان سمنان، آسمانی تا قسمتی ابری همراه با وزش باد و گرد و خاک پیش‌بینی شده است و همزمان با شامگاه، بر میزان ابرها در سمنان افزوده خواهد شد.

بیشینه و کمینه دمای هوای سمنان برای امروز ۳۰ و ۲۱ درجه بالای صفر پیش‌بینی شده که بیشینه دما نسبت به روز گذشته دو درجه افزایش خواهد داشت.

برای دامغان نیز آسمانی نیمه‌ابری همراه با افزایش ابر و وزش باد پیش‌بینی شده است. پیش‌بینی مشابهی برای شاهرود وجود دارد، با این تفاوت که در ارتفاعات و مناطق غربی این شهرستان، احتمال بارش رگباری نیز وجود خواهد داشت.

بارش باران در شرق استان

برای میامی و رضوان، بارش باران، افزایش ابر و وزش باد پیش‌بینی شده و در مهدیشهر نیز آسمان ابری همراه با وزش باد خواهد بود.

در شهرستان سرخه، آسمان نیمه‌ابری همراه با افزایش ابر و وزش باد نسبتاً شدید پیش‌بینی می‌شود و طی ساعات عصر نیز احتمال وقوع گرد و خاک وجود دارد.

برای ایوانکی و گرمسار نیز وزش باد نسبتاً شدید و گرد و خاک پیش‌بینی شده است. بر اساس این گزارش، شرایط مشابه برای روز پنجشنبه نیز قابل انتظار خواهد بود.

کد مطلب 6970325

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