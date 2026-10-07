ادامه افت دما در استان سمنان؛ باران در شرق، و گردوخاک در غرب

به گزارش خبرنگار مهر، نگاهی به نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد همزمان با روز چهارشنبه، روند کاهش دمای هوا در نقاط مختلف استان سمنان ادامه خواهد داشت و در برخی مناطق نیز بارش‌های پراکنده، وزش باد و گرد و خاک پیش‌بینی می‌شود.

بر اساس پیش‌بینی هواشناسی، در مناطق شرقی استان به‌ویژه شاهرود، میامی و ارتفاعات دامغان، احتمال تداوم بارش‌های پراکنده وجود دارد و در برخی نقاط مرکزی و غربی استان نیز وزش باد و گرد و خاک پیش‌بینی شده است.

به طور کلی، برای مناطق شرقی و شمالی استان سمنان بارش رگباری باران و وزش باد و برای مناطق غربی و جنوبی استان، افزایش ابر، وزش باد و گرد و خاک پیش‌بینی می‌شود.

افزایش ابر در آسمان سمنان

برای مرکز استان سمنان، آسمانی تا قسمتی ابری همراه با وزش باد و گرد و خاک پیش‌بینی شده است و همزمان با شامگاه، بر میزان ابرها در سمنان افزوده خواهد شد.

بیشینه و کمینه دمای هوای سمنان برای امروز ۳۰ و ۲۱ درجه بالای صفر پیش‌بینی شده که بیشینه دما نسبت به روز گذشته دو درجه افزایش خواهد داشت.

برای دامغان نیز آسمانی نیمه‌ابری همراه با افزایش ابر و وزش باد پیش‌بینی شده است. پیش‌بینی مشابهی برای شاهرود وجود دارد، با این تفاوت که در ارتفاعات و مناطق غربی این شهرستان، احتمال بارش رگباری نیز وجود خواهد داشت.

بارش باران در شرق استان

برای میامی و رضوان، بارش باران، افزایش ابر و وزش باد پیش‌بینی شده و در مهدیشهر نیز آسمان ابری همراه با وزش باد خواهد بود.

در شهرستان سرخه، آسمان نیمه‌ابری همراه با افزایش ابر و وزش باد نسبتاً شدید پیش‌بینی می‌شود و طی ساعات عصر نیز احتمال وقوع گرد و خاک وجود دارد.

برای ایوانکی و گرمسار نیز وزش باد نسبتاً شدید و گرد و خاک پیش‌بینی شده است. بر اساس این گزارش، شرایط مشابه برای روز پنجشنبه نیز قابل انتظار خواهد بود.