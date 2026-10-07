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۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۷:۴۹

بیمه های پایه برای «پزشک خانواده» جلسه گذاشتند

بیمه های پایه برای «پزشک خانواده» جلسه گذاشتند

شانزدهمین جلسه شورای هماهنگی سازمان‌های بیمه‌گر پایه سلامت با حضور مدیران عامل سازمان‌های بیمه سلامت ایران، تامین اجتماعی و بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان بیمه سلامت ایران، در ابتدای این جلسه، گزارشی درباره همکاری هماهنگ سازمان‌های بیمه‌گر پایه سلامت با وزارت بهداشت، در نحوه اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع توسط کمیته پیشگیری و پزشکی خانواده ارائه شد.

در این گزارش، مواردی مانند انتساب جمعیت به پزشک خانواده، سهم سازمان‌های بیمه‌گر پایه سلامت از سرانه مصوب تیم سلامت سطح یک شهری، پایش و نظارت مستقل توسط بیمه‌های پایه مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین مواردی مانند تصمیم‌گیری درباره نظام پرداخت DRG به صورت هماهنگ در سازمان‌های بیمه‌گر پایه، پیشنهاد ثابت ماندن و عدم افزایش سهم سازمان‌های بیمه‌گر پایه در قیمت دارو مورد بحث قرار گرفت.

این جلسه با حضور محمد مهدی ناصحی، مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران؛ غلامحسین محمدی، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، مسعود فیض اربابی، مدیرعامل سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح و معاونان و مدیران سازمان‌های بیمه‌گر پایه سلامت برگزار شد.

کد مطلب 6970317
حبیب احسنی پور

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