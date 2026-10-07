تهدیدات شدید کاتس علیه مُهره اسرائیل در کرانه باختری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، یسرائیل کاتس وزیر جنگ رژیم صهیونیستی گفت که این رژیم آماده مقابله با سناریوی وقوع درگیری نظامی با تشکیلات خودگردان فلسطین در کرانه باختری است.

وی اضافه کرد که در صورت وقوع حملات از سوی تشکیلات خودگردان و نیروهای وابسته، رژیم صهیونیستی علیه این تشکیلات اعلام جنگ کرده و حملات زمینی و هوایی گسترده ای را انجام خواهد داد.

کاتس گفت که مسئولان برجسته تشکیلات خودگردان ترور می شوند و سلاح ها و تجهیزات نظامی و زیر ساخت های آنها هدف قرار خواهد گرفت.

وی به تخلیه مناطق تحت عملیات در کرانه باختری و هدف قرار گرفتن اردوگاه های آوارگان فلسطینی نیز اشاره کرد.

این در حالی است که تشکیلات خودگردان فلسطین به عنوان مهره رژیم صهیونیستی در کرانه باختری شناخته می شود و همکاری های امنیتی و اطلاعاتی تمام قدی با صهیونیست ها داشته است.