میرشاد ماجدی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص احتمال ماندن یا جدایی فتح‌الله‌زاده و قلعه‌نویی از تیم استقلال و همچنین دلایل اظهار نظرهای نکونام و برخی از بازیکنان این تیم پس از بازی با الشباب امارات، ضمن بیان مطلب فوق گفت: در فوتبال حرفه‌ای امروز پول حرف اول و آخر را می‌زند، بنابراین با پایان فصل جاری، باشگاه استقلال می‌بایست همه مطالبات مالی بازیکنان و کادر فنی تیم را پرداخت می‌کرد که متاسفانه در حال حاضر این موضوع تحقق پیدا نکرده است.

وی در همین خصوص افزود: مسئولان وزارت ورزش و جوانان باید بدانند، با پول دریافتی از چهار تا اسپانسر نمی‌توان باشگاه بزرگی مانند استقلال را اداره کرد و این باشگاه نیاز به ردیف بودجه دولتی دارد. در حال حاضر موفقیت استقلال در آسیا تبدیل به یک موضوع ملی برای جامعه فوتبال ایران شده است و وزارت ورزش اگر می‌خواهد این موضوع تحقق پیدا کند، باید نگاه ویژه‌ای به باشگاه استقلال داشته باشد.

سرپرست تیم فوتبال استقلال تاکید کرد: جدایی هر یک از سه رکن اصلی فعلی تیم یعنی علی فتح‌الله‌زاده، امیر قلعه‌نویی و بازیکنان اصلی تیم در نهایت به تیم استقلال ضربه می‌زند و جدایی هر یک از این سه رکن باعث حذف تیم استقلال از گردونه رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا خواهد شد. آنهایی که سیاست‌های کلان باشگاه استقلال را در وزارت ورزش تبیین می‌کنند باید هرچه سریعتر وارد عمل شوند و اجازه ندهند ترکیب تیم برنده به هم بخورد.

وی صحبت‌هایش را اینگونه ادامه داد: آقای وزیر ورزش و جوانان قطعا می‌دانند تقویت تیم و مجموعه باشگاه استقلال خوب است اما تغییرات احساسی و غیر منطقی مدیران و افراد به استقلال ضربه بدی خواهد زد.

ماجدی تصریح کرد: باید به شرف بازیکنان استقلال درود فرستاد که در فصل جاری با دریافت حداقل‌ها، حداکثرها را بدست آوردند. آنها حق دارند که پس از بازی با تیم الشباب و به پایان رسیدن فصل برای استقلال از وضعیت موجود شاکی و ناراحت باشند چون باید بابت زحماتی که طی فصل کشیدند حق و حقوق خود را دریافت کنند.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا مسئولان باشگاه در خصوص نحوه و میزان پرداخت به بازیکنان تبعیض قائل شدند و این موضوع ناراحتی برخی بازیکنان را برعهده داشته؟، افزود: هیچگاه علاقه ندارم در جریان جزئیات میزان و نوع قرارداد بازیکنان قرار بگیرم اما وجود تفاوت در میزان پرداختی به بازیکنان ممکن است چند دلیل داشته باشد.

سرپرست تیم فوتبال استقلال اضافه کرد: یکی از دلایل آن به این موضوع بر می‌گردد که مطالبات مالی فصل قبل برخی از بازیکنان پرداخت شده و به همین دلیل در پرداخت‌های مربوط به این فصل آن بازیکن درصد کمتری را نسبت به برخی بازیکنان گرفته است اما اگر شما مجموع مطالبات دریافتی وی را در نظر بگیرید، با دیگر بازیکنان تقریبا یکسان است.

وی یکی دیگر از دلایل اصلی این موضوع را به نوع قراردادهای بازیکنان با باشگاه و نحوه مذاکره پیش از امضای قرارداد آنها با مدیرعامل باشگاه مربوط دانست و تصریح کرد: به عنوان نمونه بازیکنی مانند پژمان منتظری که پیشنهاد مالی خوبی از تیم‌های قطری دارد، آن را رد کرده و ترجیح می‌دهد در استقلال بماند و مانند برخی بازیکنان تیم را رها نکرده و به تیم‌های خارجی نمی‌رود. قطعا شرایط ویژه‌تری در دریافت مطالبات مالی خود خواهد داشت.

ماجدی در خصوص اظهارات جواد نکونام پس از بازی با الشباب و تصمیم وی برای جدایی از تیم استقلال تاکید کرد: قطعا نکونام در فوتبال ایران و باشگاه استقلال چیزهایی را می‌بیند که ما آن را نمی‌بینیم و یا بی‌توجهی از کنار آن رد می‌شویم. به هر حال وی از یک کشور صاحب سبک در فوتبال جهان به فوتبال ایران بازگشته که شاید دیدن برخی چیزها که او را آزار می‌دهد، برای ما عادی شده باشد، بنابر این تنها فردی که می‌تواند جزئیات حرف‌های وی را تحلیل کند، تنها خود اوست.

وی خاطرنشان کرد: مباحثی که نکونام مطرح کرده از دیدگاه شخصی او است که برای ما قابل احترام بوده و ارتباطی به کادر فنی و سرپرست استقلال ندارد. من در بخشی از مصاحبه نکونام دیدم که وی اعلام کرده مسئولان باشگاه جواب تلفن وی را نمی‌دهند، در چنین شرایطی بازیکن بزرگ و بین‌المللی مانند جواد نکونام حق دارد که شاکی شود.

سرپرست تیم فوتبال استقلال در پاسخ به این پرسش که آیا از نظر رعایت سلسله مراتب در یک باشگاه حرفه‌ای دیدار قلعه‌نویی با وزیر ورزش کار درستی بود و پیش از وی نباید وزیر با مدیرعامل و اعضای هیات مدیره باشگاه دیدار می‌کرد؟، یادآور شد: دیدار وزیر ورزش و جوانان با قلعه‌نویی یک دیدار کاملا شخصی و خصوصی بود و اگر این دیدار در راستای مسائل کاری مربوط به باشگاه مطرح می‌شد، آنگاه می‌توانستیم بگوییم این کار غیر حرفه‌ای بوده است.

وی در خصوص احتمال جدایی فتح‌الله‌زاده و تعداد زیادی از بازیکنان از باشگاه استقلال تاکید کرد: بعید می‌دانم فتح‌الله‌زاده از استقلال جدا شود. او می‌ماند و در دقیقه 90 امور مربوط به تیم از جمله حفظ بازیکنان اصلی را انجام خواهد داد.

ماجدی در پایان گفت: بنده معتقدم بالای 90 درصد از بازیکنان استقلال از جمله حنیف عمران‌زاده که دم از جدایی می‌زند، پیراهن تیم استقلال را با پیراهن تیم دیگری عوض نخواهند کرد.