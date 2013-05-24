فتح خرمشهر، تجلی گر حماسه آفرینی مردان خدا است

به گزارش خبرنگار مهر، عادل فرهانیان عصر پنج شنبه در همایش بزرگ فاتحان خرمشهر که در محل تالار خلیج فارس خرمشهر برگزار شد با اشاره به فرموده امام راحل(ره) که فرمودند: «خرمشهر را خدا آزاد کرد»، افزود: فتح خرمشهر فتح خاک، فتح جغرافیا و منطقه نبود بلکه فتح ارزشهای اسلامی بود.

وی اظهار کرد: رزمندگان اسلام با ایمان راسخ و اتکا به قدرت لایزال الهی پا در عرصه جهادی مقدس و ارزشمند گذاشتند حماسه‌ای بزرگ، جهانی و جاوید را خلق کردند.

وی با اشاره به همایش فاتحان خرمشهر که با حضور پیشکسوتان، مدافعان و فاتحان خرمشهر برگزار شد، تصریح کرد: در دیار مقاومت و پایمردی خرمشهر قهرمان گردهم آمدیم تا ضمن یادآوری و بازخوانی خاطرات این فتح بزرگ با آرمانهای والای شهدا، امام راحل(ره) و مقام معظم رهبری تجدید پیمان کنیم.

فرمانده بسیج خرمشهر یادآور شد: آزاد سازی خرمشهر برگ زرینی در تاریخ درخشان انقلاب اسلامی بود.

گردهمایی پیشکسوتان و مدافعان خرمشهر، بازگویی خاطرات توسط آنان با هدف انتقال تجارب به نسلهای جوان به ویژه نوجوانان و جوانان حاضر در این همایش و اتصال فتح خرمشهر به حماسه سیاسی پیش رو (انتخابات) از جمله اهداف مهم این همایش بود که فرهانیان به آن اشاره کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، همایش فاتحان خرمشهر با حضور 400 نفر از پیشکسوتان، مدافعان و فاتحان خرمشهری که در سال61 در عملیات بیت المقدس شرکت داشتند در محل تالار خلیج فارس خرمشهر برگزار شد.

بازگویی خاطرات، مداحی ، پخش کلیپی از فعالیتهای شهید بهنام محمدی از جمله برنامه های جنبی این همایش بود.