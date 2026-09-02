پیشنهاد برای تغییر پرسپولیس مقابل استقلال؛ کادر فنی درس خوبی گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، دربی ۱۰۷ پایتخت در حالی بین استقلال و پرسپولیس برگزار می شود که ورزشگاه نقش جهان اصفهان میزبان بازی سنتی تهرانی هاست.
مرتضی فنونیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط پرسپولیس مقابل استقلال گفت: پرسپولیس باید هرچه سریعتر شکست برابر تراکتور را فراموش کند و تمام تمرکز خود را روی بازیهای آینده بگذارد؛ چرا که دیدار برابر استقلال میتواند یکی از مهمترین مسابقات این فصل باشد. تارتار وقت ریسکش بالاست و بهتر است در یکی دو پست تغییر در ترکیب بدهد.
پیشکسوت پرسپولیس ادامه داد: پرسپولیس در دو بازی نخست نشان داد میتواند فوتبال خوبی ارائه کند و با کسب ۶ امتیاز شروع مناسبی داشته باشد، اما در بازی با تراکتور شرایط متفاوتی رقم خورد. مهم این بود کادرفنی از این مسابقه درس بگیرد و اشتباهات خود را تکرار نکند. دربی مسابقهای نیست که بتوان با همان تفکر و روشی که مقابل تراکتور بازی کرد، وارد زمین شد.
پیشکسوت پرسپولیس با تأکید بر اهمیت انتخاب سیستم در دربی اظهار داشت: مهدی تارتار باید برای بازیهای بزرگ برنامه متفاوتی داشته باشد. در مسابقهای مثل دربی، کوچکترین اشتباه میتواند سرنوشت بازی را تغییر دهد و به همین دلیل ترکیب و سیستم تیم باید بر اساس شرایط مسابقه انتخاب شود، نه اینکه صرفاً برای نباختن وارد زمین شویم.
فنونیزاده افزود: پرسپولیس بازیکنان باکیفیتی در اختیار دارد و اگر قرار باشد نفراتی مثل اوستون اورونوف، محمد عمری و ایگور سرگیف در اختیار تیم باشند، باید از توانایی آنها به بهترین شکل استفاده شود. مخصوصاً اورونوف بازیکنی است که میتواند در چنین مسابقاتی تفاوت ایجاد کند. بازیکنان تکنیکی در بازیهای بزرگ اهمیت بیشتری پیدا میکنند و میتوانند نظم دفاعی حریف را به هم بزنند.
وی در ادامه درباره فشار روانی دربی و کریخوانیهای زودهنگام بین مسئولان هر دو باشگاه که شبیه هب فضای هواداری است، گفت: به نظرم درست نیست که از همین حالا برخی پیشکسوتان و هواداران استقلال درباره نتیجه این مسابقه صحبت کنند. دربی شرایط خاص خودش را دارد و نمیتوان قبل از سوت پایان درباره برنده آن اظهارنظر کرد. بهتر است همه اجازه بدهند مسابقه برگزار شود و بعد درباره نتیجه صحبت کنند.
پیشکسوت پرسپولیس خاطرنشان کرد: اتفاقاً همین مسائل میتواند انگیزه بازیکنان پرسپولیس را بیشتر کند. بازیکنان باید بدانند دربی فقط یک مسابقه معمولی نیست و هواداران انتظار دارند تیمشان با آمادگی کامل وارد زمین شود. پرسپولیس باید قبل از رسیدن به دربی، از نظر امتیازی و روحی شرایط خوبی پیدا کند تا با اعتمادبهنفس مقابل استقلال قرار بگیرد.
وی در پایان گفت: امیدوارم تارتار از بازی با تراکتور درس گرفته باشد و در مسابقات بزرگ، شجاعانهتر تیمش را به زمین بفرستد. پرسپولیس باید به گونهای بازی کند که در طول ۹۰ دقیقه بازی با دربی بازیکنان سرحال و دارای اعتماد به نفس داشته باشد. دربی جای ترسیدن نیست. باید با تمرکز، شجاعت و استفاده از تمام ظرفیت تیم وارد زمین شد.
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