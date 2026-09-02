امیرحسین علیپور ملی پوش پارادوومیدانی که برای حضور در بازی های پاراآسیایی ۲۰۲۶ آماده می شود در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد روند آماده سازی خود و هدف تعیین شده اش برای ناگویا توضیح داد.

این پرتابگر وزنه کلاس F۱۱ با بیان اینکه بعد از مسابقات قهرمانی جهان (هند) تمریناتش را برای حضور در بازی های پاراآسیایی آغاز کرد، گفت: تا به امروز طی برنامه های آماده سازی که در قالب اردو یا خارج از آن به صورت شخصی پیگیری کرده ام به ۸۰ - ۷۰ درصد آمادگی رسیده ام، با روند تمرینی که تا اعزام به ژاپن دنبال خواهم کرد این میزان آمادگی را به ۱۰۰ - ۹۰ درصد می رسانم.

وی که در اولین حضورش در بازی های پاراآسیایی موفق به کسب مدال طلا در هانگژو شد، خاطرنشان کرد: هر ورزشکاری از حضور در مسابقات به دنبال مدال طلا است. هیچ ورزشکاری نمی رود که مدالی غیر از این رنگ کسب کند. من هم به این امید به بازی های آسیایی می روم که بتوانم طلای دوره قبل را تکرار کنم.

علیپور تصریح کرد: من در بازی های آسیایی ۲۰۲۲ اولین حضورم در این بازی ها را تجربه کردم و در حالیکه ۱۹ سال داشتم به عنوان یکی از جوانترین اعضای کاروان ایران، قهرمان شدم. آن قهرمانی برایم شیرین و دلچسب بود و مصمم هستم تکرارش کنم.

ملی پوش پارادوومیدانی ایران که تمام مدال هایش را به رنگ طلا کسب کرده است، خاطرنشان کرد: هر مسابقه ای رفتم با خوش رنگ ترین مدال آن بازگشتم. به جز هانگژو، در مسابقات جهانی ژاپن هم طلا گرفتم، در المپیک ۲۰۲۴ پاریس قهرمان شدم و در مسابقات جهانی هم به مدال دست یافتم.

علیپور تصریح کرد: حالا با ۴ طلای جهانی و آسیایی که اعتقاد دارم لطف خدا و دعای مردم باعث کسب آنها شده است، برای دستیابی به پنجمین طلا آماده می شوم. این طلا برایم اهمیت زیادی دارد چون بازی های پاراآسیایی یکی از رویدادهای تاثیرگذار در سهمیه پارالمپیک است.

پرتابگر وزنه ایران گفت: من در پارالمپیک پاریس حضور داشته ام اما کسب سهمیه دوباره برای این بازی ها اهمیت خیلی بیشتری برایم دارد. درکل این دوره بازی های پارالمپیک به واسطه میزبانش مهم است چون باید در خاک آمریکا پرچم ایران را به اهتزاز درآوریم. میخواهم با طلای ناگویا به استقبال کسب سهمیه و قهرمانی دوباره در پارالمپیک بروم.

علیپور گفت که به جز بازی های پاراآسیایی، مسابقات گرندپری هند و مسابقات جهانی تاشکند هم در کسب سهمیه پارالمپیک تاثیرگذار است.