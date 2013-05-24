70 خوزستانی در مسابقات ویلچرانی و دو نیمه استقامت شرکت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، فرزندان شاهد و ایثار گر 11 شهر استان خوزستان شرکت کنندگان این مسابقات بودند که مسافت دو کیلومتری جاده ساحلی تا مسجد جامع خرمشهر را طی کردند.

شرکت کنندگان در سه گروه جانبازان قطع نخاع، گروه جانبازان، قطع پا و فرزندان شاهد و ایثارگر با یکدیگر به رقابت پرداختند که در پایان نفرات برتر مشخص این رقابتها مشخص شدند.

در گروه فرزندان شاهد و ایثارگر به ترتیب احمد داغری از سوسنگرد، علی ناصری از اهواز و علی کاوه از آبادان مقامهای اول تا سوم را کسب کردند.

کریم سواری، محمد راجی زاده و هادی دلفی هر سه از اهواز در گروه جانبازان قطع نخاعی مقامهای اول تا سوم را به دست آوردند.

عنوانهای اول تا سوم گروه جانبازان قطع پا نیز به جبار چلداوی و سیدعلی موسوی هر دو از اهواز و احمد مرادی از دزفول رسید.

همچنین در مسابقه دو استقامت گروه جانبازان احمد زهیری زاده از اهواز، سید محمد موسوی از سوسنگرد و سید مهدی کوتی زاده از خرمشهر به ترتیب اول تا سوم شدند.

در پایان این مسابقات نیز به نفرات برتر جوایز نقدی و حکم قهرمانی اهدا شد.