محکومیت اقدامات تروریستی علیه زائران ایرانی عتبات عالیات عراق 

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان اقدام تروریستی علیه زائران ایرانی عتبات عالیات در عراق که به شهادت و مجروح شدن تعدادی از آنان منجر گردید به شدت محکوم کرد.

عراقچی ضمن هشدار نسبت به ابعاد توطئه جاری برای ایجاد تفرقه بین فرق مذهبی در جهان اسلام افزود : بی تردید گسترش حملات علیه زائران بیگناه ایرانی عتبات عالیات جرئی از برنامه های طراحی شده در چارچوب این توطئه خطرناک است.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان ضمن یاد آوری مسئولیت دولت عراق در تامین امنیت جان زوار عتبات عالیات، بار دیگر از دولت این کشور خواست که تدابیر جدی تری برای حفاظت از جان زائران ایرانی بکار گیرد.

عراقچی همچنین به خانواده کشته شدگان تسلیت و برای مجروح شدگان این اقدام تروریستی از خداوند متعال سلامت آرزو کرد.

