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۵ خرداد ۱۳۹۲، ۱۰:۲۵

جزئیات حمله موشکی به لبنان/

بازدید وزیر کشور از محل حادثه/شلیک موشک از جنوب شرق

بازدید وزیر کشور از محل حادثه/شلیک موشک از جنوب شرق

رسانه های لبنان به جزئیات حملات موشکی امروز به جنوب این کشور پرداختند و از بازدید وزیر کشور لبنان از محل حادثه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، المنار اعلام کرد که موشک های شلیک شده به منطقه ضاحیه در جنوب بیروت از نوع 107 بودند که از اطراف بعبدا شلیک شدند. این موشک ها به پارکینگ خودروها اصابت کردند. نیروهای امنیتی لبنان محل حادثه را محاصره کرده اند.

در همین حال برخی رسانه های لبنان همچون النشره نیز اعلام کردند که "مروان شربل" وزیر کشور لبنان در حال حاضر برای بازدید، وارد محل حادثه شده است. پایگاه خبری العهد لبنان نیز به نقل از مروان شربل اعلام کرد که موشک های مذکور از سمت جنوب شرق لبنان به منطقه "الشیاح" در جنوب بیروت اصابت شده است. بر اثر این حمله دستکم 5 نفر زخمی شده اند.

در همین حال منابع امنیتی بلندپایه لبنان اعلام کردند که موشک ها از نوع کاتیوشا بودند که یکی از آنها در نزدیکی منزل "سهیل حجازی" و دیگری در نزدیکی یک پارکینگ در کلیسای "مارمخایل" شلیک شد. زخمی ها به بیمارستان جبل لبنان منتقل شده اند.

برخی اطلاعات حاکی از آن است که موشک ها احتمالا از یکی از اردوگاه های فلسطینی نزدیک ضاحیه در جنوب لبنان شلیک شده باشند.

کد مطلب 2062961

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