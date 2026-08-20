حمایت و قدردانی مدیرعامل ایمیدرو از عملکرد مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هیئت‌ مدیره شرکت ملی صنایع مس ایران با حضور معاون وزیر صمت و مدیرعامل ایمیدرو، نمایندگان مجلس و مدیران ارشد صنعت مس در مجتمع مس سرچشمه برگزار شد.

در این نشست مسعود سمیعی‌نژاد، مدیرعامل ایمیدرو، از عملکرد مصطفی فیض، مدیرعامل شرکت ملی مس بابت زحمات و مدیریت مؤثر، حضور میدانی و تلاش‌های مستمر برای حفظ پایداری و استمرار فعالیت‌های صنعت مس قدردانی کرد.

سمیعی‌نژاد، به دلیل پای کار بودن و فعالیت بدون وقفه صنعت مس در شرایط بحرانی و جنگ، از دکتر فیض تقدیر کرد و حفظ روند تولید و فعالیت‌های عملیاتی در این شرایط را اقدامی قابل تقدیر و شایسته توجه دانست.