حمایت و قدردانی مدیرعامل ایمیدرو از عملکرد مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هیئت مدیره شرکت ملی صنایع مس ایران با حضور معاون وزیر صمت و مدیرعامل ایمیدرو، نمایندگان مجلس و مدیران ارشد صنعت مس در مجتمع مس سرچشمه برگزار شد.
در این نشست مسعود سمیعینژاد، مدیرعامل ایمیدرو، از عملکرد مصطفی فیض، مدیرعامل شرکت ملی مس بابت زحمات و مدیریت مؤثر، حضور میدانی و تلاشهای مستمر برای حفظ پایداری و استمرار فعالیتهای صنعت مس قدردانی کرد.
سمیعینژاد، به دلیل پای کار بودن و فعالیت بدون وقفه صنعت مس در شرایط بحرانی و جنگ، از دکتر فیض تقدیر کرد و حفظ روند تولید و فعالیتهای عملیاتی در این شرایط را اقدامی قابل تقدیر و شایسته توجه دانست.
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