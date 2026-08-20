  1. استانها
  2. کرمان
۲۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۳۵

حمایت و قدردانی مدیرعامل ایمیدرو از عملکرد مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس

حمایت و قدردانی مدیرعامل ایمیدرو از عملکرد مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس

کرمان- مدیرعامل ایمیدرو، از عملکرد مصطفی فیض، مدیرعامل شرکت ملی مس بابت زحمات و مدیریت مؤثر، حضور میدانی و تلاش‌های مستمر برای حفظ پایداری و استمرار فعالیت‌های صنعت مس قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هیئت‌ مدیره شرکت ملی صنایع مس ایران با حضور معاون وزیر صمت و مدیرعامل ایمیدرو، نمایندگان مجلس و مدیران ارشد صنعت مس در مجتمع مس سرچشمه برگزار شد.

در این نشست مسعود سمیعی‌نژاد، مدیرعامل ایمیدرو، از عملکرد مصطفی فیض، مدیرعامل شرکت ملی مس بابت زحمات و مدیریت مؤثر، حضور میدانی و تلاش‌های مستمر برای حفظ پایداری و استمرار فعالیت‌های صنعت مس قدردانی کرد.

سمیعی‌نژاد، به دلیل پای کار بودن و فعالیت بدون وقفه صنعت مس در شرایط بحرانی و جنگ، از دکتر فیض تقدیر کرد و حفظ روند تولید و فعالیت‌های عملیاتی در این شرایط را اقدامی قابل تقدیر و شایسته توجه دانست.

کد مطلب 6922306

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها