به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین مظفری ظهر پنجشنبه در حاشیه نشست مشترک کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی با فعالان اقتصادی خراسان رضوی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: یکی از ضرورتهایی که در حوزه اقتصاد برای حمایت از تولیدکننده و صادرکننده وجود دارد، بحث تضامین است. تضامین یکی از گرفتاریها و مشکلاتی است که خیلی از واحدها دارند و در تأمین آن بعضاً با مشکلات مواجه هستند.
استاندار خراسان رضوی افزود: صندوق ضمانت صادرات در کشور برای صادرکنندگان تضمینهایی را ارائه میکند و نمایندگی این صندوق در خراسان رضوی نیز با هماهنگی انجامشده، چند ماه است که کار خود را عملاً و رسماً آغاز کرده است. اینکه چقدر توانستهایم از این فرصت استفاده کنیم یا عزیزان توانستهاند کار خود را به خوبی انجام دهند، قابل بررسی است.
وی ادامه داد: درخواست مشخص ما این بود که در حوزههای مختلف، صندوقهای بیشتری داشته باشیم. صندوق پژوهش و فناوری یکی از صندوقهای بسیار مؤثر و کارآمد برای پشتیبانی از شرکتهای دانشبنیان است که نوعی تضمین برای این شرکتها در تأمین مالی محسوب میشود. درخواست مشخص ما این بود که انحصار از یک صندوق برداشته شود و مجوز صندوقهای جدید را نیز داشته باشیم.
مظفری تصریح کرد: این موضوع، پیشنهاد اعضای کمیسیون اصل ۴۴ نیز بود و ما در خراسان رضوی مقدمات این کار را فراهم کردهایم؛ بهگونهای که بخش خصوصی بلافاصله آمادگی خود را برای تأمین ۴۰۰ میلیارد تومان سرمایه اولیه اعلام کرده است.
استاندار خراسان رضوی در پاسخ به این پرسش که ایجاد صندوق جدید چه مزیتی برای استان دارد، گفت: طبیعتاً گردش مالی و دریافت تسهیلات و منابع مالی برای شرکتهای دانشبنیان را بسیار سهل میکند.
وی همچنین با اشاره به پیشنهاد مطرحشده در این نشست درباره ایجاد صندوق سپردههای ارزی با درآمد ثابت، اظهار کرد: صندوق سپردههای ارزی با درآمد ثابت، به نظر من یک ضرورت بسیار جدی برای کشور است و طبیعتاً در استان هم باید بیشتر به این موضوع توجه کنیم. با توجه به سرمایهگذارانی که از کشورهای اطراف داریم، بهویژه افغانستان که درآمدهای ارزی دارند، میتوان زمینهای فراهم کرد که این افراد بتوانند سپردههای ارزی خود را در اینجا نگهداری کنند.
مظفری با اشاره به تجربه گذشته کشور در زمینه سپردههای ارزی گفت: ما در کشور دو بار این موضوع را تجربه کردیم؛ حتی برای انجام سپردههای ارزی به بانکها مجوز دادیم و بانک مرکزی نیز مجوز داد، اما به نظر من به تعهد عمل نشد. طبیعی است که در آن شرایط اعتماد مردم سلب شد و این موضوع مربوط به سالهای گذشته و حدود هفت سال قبل است. اکنون پیشنهادی که از سوی فعالان اقتصادی مطرح شد، به نظر من بسیار پیشنهاد خوبی است و باید موضوع سپردههای ارزی در بانکها را پیگیری کنیم و امیدواریم بانک مرکزی نیز در این زمینه کمک کند.
استاندار خراسان رضوی گفت: برداشت ما این است که بسیاری از مردم به دلایل مختلف، برای سفر یا برای حفظ ارزش پول خود، دلار و ارز خارجی خریداری کردهاند. اگر امکان داشته باشد این ارز را در بانک به صورت سپرده ارزی قرار دهند، هم یک سود حداقلی دریافت کنند و هم امنیت پولشان بیشتر باشد.
وی با اشاره به برنامه پیگیری این موضوعات در بانک مرکزی اظهار کرد: دوشنبه آینده نیز پیشبینی شده که ما در بانک مرکزی خدمت دوستان باشیم و مجموعه موضوعات مربوط به صندوقهای ضمانت و سپردههای ارزی را پیگیری کنیم.
مظفری در ادامه درباره موضوع صادرات ریالی به افغانستان نیز گفت: برداشت خود من این است که این موضوع آنقدر روشن و مشخص است که نباید در یک چرخه سیستم اداری در بانک مرکزی گیر کند. منظور از صادرات ریالی، به معنای ریال آفشور یا مبادلات مالی هم نیست. صورت مسئله به این شکل است که ما درآمدهایی داریم؛ کسانی که در داخل ایران هستند، افغانستانیهایی که در حوزههای مختلف کار میکنند، درآمد دارند و خیلی از آنها میخواهند این درآمد را برای خانوادههایشان بفرستند.
استاندار خراسان رضوی ادامه داد: در حال حاضر برای این موضوع، بانکی در برخی شعب یک سیستم مالی دارد و آن درآمد، یعنی پول حاصل از کار و تلاش اتباع خصوصا افغانستانی به آن شعب سپرده شده و خانواده این افراد در کابل معادل آن پول را به صورت افغانی دریافت میکنند.
وی تصریح کرد: بحث ما این است به جای اینکه این پول را ما به آن طرف بفرستیم، کالا بفرستیم. یعنی آن کسی که میخواهد این پول را مدیریت کند، کالا بخرد و در آن سوی مرز بفروشد و پول خانوادهها را بدهد. این موضوع به نفع کشور است؛ به جای اینکه درآمد اتباع از کشور منتقل شود، کالا منتقل شود. یعنی هم سودی برای تولیدکنندههای ما بوجود بیاید و هم صادرات انجام بدهیم.
مظفری درباره ابهامی که درباره منشأ ریال مورد استفاده در این نوع صادرات مطرح میشود، گفت: ما جلوی انتقال پول را میگیریم و کالا میفرستیم. یعنی به جای اینکه درآمدی که آنها دارند منتقل شود، کالا از کشور منتقل میشود و این موضوع برای تولیدکنندههای ما نیز منفعت دارد.
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