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۷ خرداد ۱۳۹۲، ۱۳:۲۶

فوری/

مسکو سیستم موشکی اس 300 را در اختیار سوریه قرار می‌دهد

مسکو سیستم موشکی اس 300 را در اختیار سوریه قرار می‌دهد

نماینده روسیه در ناتو اظهار داشت: مسکو قرارداد سیستم دفاع موشکی اس 300 را با سوریه اجرایی خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، شبکه المیادین لحظاتی پیش در خبری فوری اعلام کرد: دیمیتری راگوزین، نماینده روسیه در ناتو بر اجرایی شدن قرارداد سیستم موشکی اس 300 با سوریه تاکید کرده است.

بنابراین گزارش، این مقام روس اعلام کرده که این قرارداد اجرایی شده و این سیستم موشکی در اختیار سوریه قرار می گیرد.

راگوزین اعلام کرد مسکو امیدوار است کشورهای غربی، تصمیم ارسال تسلیحات به شورشیان را عملی نکند.

رسانه های صهیونیستی طی روزهای اخیر اخبار متعددی درباره تقاضای نتانیاهو از پوتین برای لغو این قرارداد منتشر کرده و از پاسخ مثبت رئیس جمهور روسیه به این پیشنهاد خبر داده بودند.

کد مطلب 2064907

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