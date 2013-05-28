به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی سرمربی جدید تیم فوتبال پرسپولیس در نشست خبری عصر امروز سه‌شنبه خود با خبرنگاران ضمن بیان مطلب اظهار داشت: ابتدا اجازه می‌گیرم از همه پیشکسوتان باشگاه پرسپولیس خصوصا آقای پنجعلی که کنار من هستند و تشکر می‌کنم از اعضای هیات مدیره و مدیرعامل که به من اعتماد کردند و امیدوارم بتوانم پاسخ اعتمادشان را بدهم.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اینکه شما با عزت به پرسپولیس برگشتید گفت: من با قهرمانی و عزت از پرسپولیس رفتم و از این بابت خدا را شکر می کنم. خواست خدا بود که دوسال دور باشم و امروز دوباره برگردم. همه اینها را می گذارم به حساب خواست خداوند.

سرمربی جدید تیم فوتبال پرسپولیس اضافه کرد: من قراردادی داشتم که تمام شد. هر باشگاهی در پایان فصل مربی اش را کنار می گذارد. تیم بایرن مونیخ در آستانه گرفتن دو جام مربی اش را از ماه ها قبل عوض کرده بود. ما باید حرفه ای فکر کنیم. تا زمانی که بخواهیم سنتی فکر کنیم به جایی نمی رسیم. خدا را شکر می کنم که دوباره برگشتم و در خدمت باشگاه هستم.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا برای قهرمانی پرسپولیس قولی داده اید گفت: کسی قول قهرمانی نمی‌دهد اما تلاش ما این است که قهرمان شویم. مطمئنم کمک‌هایی که هیات مدیره و مدیرعامل انجام می دهد و بازیکنان خوبی که پرسپولیس دارد می‌توانیم کارهای بزرگی انجام دهیم. با این نیت برگشتم که بتوانم دوباره با پرسپولیس قهرمان شوم. استارتی هم که از امروز می‌زنیم تمام تلاشمان این است که با پرسپولیس قهرمان شویم.

علی دایی در مورد وضعیت علی کریمی در این تیم گفت: من موقعی که از ایران رفتم بعد از فینال جام حذفی بود که در رسانه ها عنوان شد علی کریمی از فوتبال خداحافظی کرده است. من چند ساعت قبل وارد تهران شده ام و در این مورد اطلاعاتی ندارم.تا آنجایی که ذهنم یاری می‌دهد ایشان از فوتبال خداحافظی کرده. علی کریمی برای فوتبال زحمت کشیده و ما باید همیشه برای بازیکنانی مثل ایشان احترام قائل شویم و به زحماتشان ارج بنهیم. نباید کاری کنیم که ارزش اینها پایین بیاید.

وی همچنین تصریح کرد: همانطور که برای مهدی مهدوی‌کیا چنین نظری داشتم. ما باید بزرگی بزرگان را نگه داریم و نباید کاری کنیم که خدشه ای به آنها وارد شود. من دو سه ساعت است که به تهران رسیده ام و نمی توانم جواب خاصی بدهم.

کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال ایران در مورد استفاده از کریم باقری در کادر فنی پرسپولیس و اینکه او اعلام کرده شاید نتواند روی نیمکت بنشیند گفت: من به توانایی کریم باقری اعتقاد دارم. ایشان شاید نتواند روی نیمکت بنشیند اما مطمئنا ما با هم کار خواهیم کرد و کریم باید به ما کمک کند.

وی در مورد امضا قراردادش که در غیاب او صورت گرفت ادامه داد: خوشبختانه هم دوستان خوب و امینی دارم و هم باشگاه همکاری خوبی کرد. الان زمانه‌ای نیست که حتما خود علی دایی حضور داشته باشد. تشکر می کنم از مدیریت باشگاه که خیلی خوب همکاری کرد. از وکیلم و آقای دهقان هم تشکر می‌کنم.

علی دایی در ادامه تاکید کرد: من برنامه‌ام را کامل نوشته بودم و بازیکنانی که باید می‌گرفتیم را کاملا مشخص کرده بودیم. سعی کردیم نقاط ضعف پرسپولیس را به نقطه قوت تبدیل کنیم و برای فصل آینده مشکلی نداشته باشیم.

وی در مورد وضعیت کادر پزشکی این تیم برای فصل آینده گفت: قرار شد دکتر شهاب که در تیم ملی همکاری می کند به پرسپولیس بیاید که جزو بهترین ها هستند. خود دکتر شهاب کادر پزشکی پرسپولیس را مشخص خواهد کرد.

سرمربی جدید تیم فوتبال پرسپولیس افزود: مطمئنا پرسپولیس سال قبل از نظر نیروی انسانی در حد خوبی بود و بازیکنان خوبی داشت. به نظر من یکی دو نقطه ضعف داشت که ما سعی کردیم این نقاط را تقویت کنیم. از همین الان هدف ما قهرمانی است و رسیدن به قهرمانی دور از دسترس نیست.

وی افزود: مطمئنا علی دایی به تنهایی نمی‌تواند کاری کند. قطعا حمایت مدیران و مردم و نظرات پیشکسوتان خوب ما می‌تواند تاثیرگذار باشد. ما با کار گروهی خوب می‌توانیم موفق باشیم. ما عادت کردیم تنهایی کار کنیم. باید گروه خوب باشد. کادر فنی باید خوب باشد و کادر مدیریتی هم باید به درستی حمایت کند. پرسپولیس 40 میلیون هوادار دارد و مطمئنا نقطه مثبت باشگاه پرسپولیس همین هواداران هستند که می توانند به ما کمک کنند.

علی دایی در مورد برنامه‌هایش برای این تیم گفت: مطمئنا هدف این است که ما بتوانیم در این سه سال قدم های محکم تر و رو به جلوبرداریم. با این بازیکنانی که ما داریم قدم های بزرگتر را در این یکسال برمی داریم و اجازه نمی‌دهیم که کار به سه سال بکشد.