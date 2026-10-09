به گزارش خبرنگار مهر، شرایط دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی تحت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و تحت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص وضعیت خوابگاهی در دفترچه های کنکور سراسری سال ۱۴۰۵ اعلام شده است.

در این فهرست تنها اسامی دانشگاه هایی ذکر شده است که شرایط خود را در دفترچه انتخاب رشته اعلام کرده اند، سایر دانشگاه ها در سایت های اطلاع رسانی خود شرایط ارائه یا عدم ارائه خوابگاه را اعلام کرده اند که هر داوطلب موظف است در زمان انتخاب رشته شرایط دانشگاه ها، امکانات و شرایط خاص آنها را از روی سایت اطلاع رسانی مطالعه کند. عدم مطالعه و اطلاع از شرایط حقی برای داوطلب ایجاد نمی کند.

شرایط خوابگاهی دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱. دانشگاه بناب: به دانشجویان واجد شرایط متقاضی، خوابگاه واگذار خواهد شد.

۲. دانشگاه صنعتی سهند: با توجه به محدودیت در ارائه خوابگاه، به دانشجویان دوره های «نوبت دوم» و «مجازی» (آموزش الکترونیکی) خوابگاه تعلق نمی گیرد.

۳. دانشگاه محقق اردبیلی: به برادران برای دو نیمسال اول و دو نیمسال آخر تحصیلی «خوابگاه دولتی» و برای نیمسال های تحصیلی بعدی در صورت امکان «خوابگاه خودگردان» واگذار خواهد شد. به خواهران برای چهار نیمسال اول تحصیلی «خوابگاه دولتی» و برای نیمسال های تحصیلی بعدی در صورت امکان «خوابگاه خودگردان» واگذار خواهد شد. دانشگاه تعهدی بر واگذاری خوابگاه به دانشجویان دوره «نوبت دوم» ندارد. در صورت امکان و فراهم شدن، «خوابگاه خودگردان» واگذار خواهد شد. تعداد محدودی «خوابگاه متأهلی» نیز به دانشجویان «متأهل» بر اساس اولویت بندی واگذار خواهد شد. دانشکده فناوری های نوین شهرستان نمین: به دانشجویان دوره «روزانه» خوابگاه دولتی به مدت ۸ نیمسال تحصیلی بر اساس اولویت بندی واگذار خواهد کرد. دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان مشگین شهر: تعهدی برای ارائه خوابگاه ندارد و در صورت امکان کمک هزینه خوابگاهی به دانشجویان اختصاص می یابد. دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان: فقط به دانشجویان «خواهر» دوره «روزانه» «خوابگاه دولتی» واگذار خواهد شد.

۴. دانشگاه اصفهان: ارائه خدمات دانشجویی فقط در سنوات مجاز (۸ نیمسال تحصیلی) امکانپذیر است. مرکز آموزش عالی شهرضا: خوابگاه به صورت «خودگردان» بوده و اسکان متناسب با بُعد مسافت متقاضیان و به تعداد محدود خواهد بود.

۵. دانشگاه هنر اصفهان: فاقد «خوابگاه دولتی» بوده و دارای «خوابگاه استیجاری» است. هزینه اسکان در خوابگاه های دانشجویی در اختیار دانشگاه، هر ساله توسط هیأت رئیسه دانشگاه تعیین و ابلاغ می شود. اولویت اسکان در خوابگاه های دانشجویی با دانشجویان حائز رتبه های برتر هر رشته و دانشجویان جذب شده از طریق بورس دانش، بورس صنعت و افراد دارای شرایط خاص (دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، افراد تحت پوشش بهزیستی و فرزندان شاهد و جانبازان ۲۵ درصد) با دریافت شهریه مصوب، خواهد بود. در صورت وجود ظرفیت خالی اسکان سایر دانشجویان امکانپذیر است و هزینه آن هر ساله توسط هیأت رئیسه دانشگاه تعیین و ابلاغ می شود. اسکان دانشجویان ساکن در شهرستانها و روستاهای توابع با مسافت کمتر از ۱۰۰ کیلومتر در صورت وجود ظرفیت امکانپذیر است. فاقد «خوابگاه متأهلی» است.

۶. دانشگاه خلیج فارس بوشهر: دانشکده فنی و مهندسی جم: دارای «خوابگاه ملکی» است و حداکثر تا ۶ نیمسال تعهد خوابگاه به دانشجویان خواهد داشت.

۷. دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران): به دانشجویان بومی (استان تهران و البرز) خوابگاه تعلق نمی گیرد. به دانشجویان دوره «نوبت دوم» خوابگاه تعلق نمی گیرد. به دانشجویان دوره «روزانه» مقطع «کارشناسی» صرفا تا پایان نیمسال هشتم تحصیلی خوابگاه تعلق می گیرد. دانشجویان شعبه «ارومیه» (واقع در شهر ارومیه) فاقد خوابگاه هستند.

۸. دانشگاه تهران: خوابگاه فقط به دانشجویان دوره «روزانه» غیربومی که ساکن شهرهای با فاصله بیشتر از ۱۰۰ کیلومتر از محل تحصیل باشند، تعلق می گیرد. حداکثر زمان استفاده از خوابگاه برای دانشجویان دوره «روزانه» غیربومی از شروع تحصیل مقطع کارشناسی ۸ نیمسال است. «دانشکده فنی فومن» امکان تأمین خوابگاه برای تمامی دانشجویان ورودی جدید اعم از خواهران و برادران در مقطع «کارشناسی» را نخواهد داشت. دانشگاه تعهدی در قبال خوابگاه به دانشجویان دوره های «نوبت دوم»، «مجازی»، «شهریه پرداز»، «پردیس های خودگردان»، دانشجویان «مهمان» و «انتقالی» را ندارد.

۹. دانشگاه شاهد - تهران (رشته های پزشکی): به دانشجویان دوره های «نوبت دوم» و « شهریه پرداز» خوابگاه تعلق نمی گیرد. به دانشجویان ساکن استان های «تهران» و «البرز» خوابگاه تعلق نمی گیرد. فاقد «خوابگاه متأهلی» است.

۱۰. دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی: با توجه به محدودیت های امکانات خوابگاهی، تخصیص خوابگاه به دانشجویان دوره «روزانه» برحسب اولویت «رتبه ورودی» خواهد بود. به دانشجویان دوره های «نوبت دوم» و «شهریه پرداز» خوابگاه تعلق نمی گیرد.

۱۱. دانشگاه صنعتی شریف: تأمین خوابگاه صرفا برای دانشجویان دوره «روزانه» غیربومی و به استثنای دانشجویان دوره «پردیس خودگردان» و ساکنین شهرستان های توابع استان «تهران» و «البرز» امکانپذیر است. حداکثر زمان برخورداری از امکانات خوابگاه برای دانشجویان «کارشناسی» (واجد شرایط بند قبل) ۸ نیمسال تحصیلی است. متقاضیان حائز شرایط استفاده از خوابگاه باید در بدو ورود نسبت به پرداخت ودیعه اقدام کنند و اجاره بهای هر نیمسال تحصیلی را در ابتدای همان نیمسال به حساب صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم پرداخت کنند.

۱۲. دانشگاه علامه طباطبایی: امکان اسکان دانشجویان دوره «نوبت دوم» و دانشجویان «مهمان»، «انتقالی»، «بورسیه» و «شاغل» را مؤکدا ندارد. به دلیل محدودیت در ظرفیت خوابگاه ها، به استفاده کنندگان از «سهمیه پذیرش بومی» خوابگاه تعلق نمی گیرد. حداکثر زمان استفاده از خوابگاه ها برابر با دستورالعمل صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تا سقف سنوات مجاز تحصیلی- رفاهی (حداکثر ۸ نیمسال به ترتیب بر اساس سال ورود) و با پرداخت نقدی اجاره بها در ابتدای هر نیمسال تحصیلی است. دانشگاه در حال حاضر فاقد «خوابگاه متأهلی» است. دانشگاه تعهدی در قبال اسکان دانشجویان در «تعطیلات فروردین»، «تابستان» و «شرایط بحران» را ندارد.

۱۳. دانشگاه علم و صنعت ایران: دانشگاه در صورت وجود امکانات خوابگاهی به دانشجویان دوره «روزانه» (به جز دانشجویان ساکن استان های «تهران» و «البرز») حداکثر در ۸ نیمسال تحصیلی به تعداد محدود خوابگاه واگذار می کند. دانشگاه فاقد هرگونه «خوابگاه متأهلی» است. دانشگاه از ارائه خوابگاه به دانشجویان دوره «نوبت دوم» معذور است.

۱۴. دانشگاه هنر ایران: برای دانشجویان «جدیدالورود» در سال تحصیلی ۱۴۰۵ فاقد خوابگاه است. دانشگاه فاقد «خوابگاه متأهلی» است.

۱۵. دانشگاه شهرکرد: عدم اختصاص خوابگاه به تمامی دانشجویان رشته هایی که پذیرش آنها «صرفا با سوابق تحصیلی» است. عدم اختصاص خوابگاه به تمامی دانشجویان رشته های «مهندسی ماشین های صنایع غذایی»، «مهندسی کامپیوتر»، «علوم کامپیوتر»، «شیمی کاربردی»، «حقوق»، «زبان و ادبیات فارسی» و «گردشگری». اختصاص خوابگاه به تمامی دانشجویان رشته های «گروه هنر» وابسته به «دانشکده ادبیات و علوم انسانی فارسان» در شهر فارسان. اختصاص خوابگاه به تمامی دانشجویان رشته های «فقه و حقوق اسلامی» و «علوم سیاسی» وابسته به «دانشکده ادبیات و علوم انسانی فارسان» در شهر فارسان.

۱۶. دانشگاه بیرجند: فقط به پذیرفته شدگان دوره «روزانه» که ساکن شهرهای با فاصله بیشتر از ۱۰۰ کیلومتر باشند خوابگاه تعلق می گیرد. ارائه خوابگاه به پذیرفته شدگان دوره «روزانه» بومی استان (شهرهای با فاصله کمتر از ۱۰۰ کیلومتر) در اولویت دوم و در صورت وجود ظرفیت خالی میسر خواهد بود. دانشگاه برای دانشجویان دوره «نوبت دوم» و «شهریه پرداز» فاقد خوابگاه است. دانشگاه تعهدی در قبال ارائه خوابگاه به دانشجویان در سنوات اضافه تحصیل، مهمان و انتقال یافته ندارد.

۱۷. دانشگاه صنعتی بیرجند: دانشجویان «برادر» در طول مدت تحصیل خود از «خوابگاه های ملکی» برخوردار هستند. دانشجویان «خواهر» می توانند در سال نخست از «خوابگاه ملکی» استفاده کرده و در سنوات بعدی در «خوابگاه های استیجاری» دانشگاه اقامت خواهند داشت.

۱۸. دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام: معرفی دانشجویان به «خوابگاه خودگردان»

۱۹. دانشگاه تربت حیدریه: دارای «خوابگاه خودگردان» و «استیجاری» (با تأمین هزینه توسط دانشجو) به تعداد کافی برای خواهران و برادران است.

۲۰. دانشگاه حکیم سبزواری: به دانشجویان دوره «روزانه» بر اساس فرم امتیازبندی و با توجه به ظرفیت موجود و محدود، خوابگاه واگذار خواهد شد. به دانشجویان دوره «نوبت دوم» اعم از خواهران و برادران، خوابگاه تعلق نمی گیرد.

۲۱. دانشگاه صنعتی قوچان: دانشجویان می توانند در طی دوره مجاز تحصیلی، بین ۲ تا ۴ نیمسال تحصیلی از «خوابگاه ملکی» (دولتی) استفاده کنند و برای سایر سنوات مجاز تحصیلی، اسکان دانشجویان به صورت «خودگردان» (غیردولتی) است.

۲۲. دانشگاه فردوسی مشهد: با توجه به محدودیت در ظرفیت خوابگاه ها، دانشگاه هیچگونه تعهدی جهت اختصاص خوابگاه ندارد. به دانشجویان دوره «نوبت دوم» و دانشجویان «شاغل»، «مهمان» و «انتقالی» خوابگاه تعلق نمی گیرد.

۲۳. دانشگاه نیشابور: دارای «خوابگاه ملکی» (غیر صندوق رفاهی) در محوطه پردیس دانشگاه است. با توجه به ظرفیت بسـیار محدود در خوابگاه های دانشجویی، خوابگاه فقط به دانشـجویان دوره «روزانه» و دانشجویان «غیرشاغل» و «غیربومی» (ساکن در شـهرها و روستاهای با فاصله بالای ۷۰ کیلومتر از شهر نیشابور) تعلق می گیرد. به دانشجویان دوره «نوبت دوم» خوابگاه تعلق نمی گیرد اما در صورت وجود ظرفیت، این امکان وجود خواهد داشت. دانشگاه هیـچگونه «خوابگاه استیجاری» یا «خودگردان» تحت اختیار ندارد.

۲۴. دانشگاه بجنورد: به دانشجویان واجد شرایط، مطابق با آییننامه اجرایی سراهای دانشجویی دانشگاه خوابگاه تعلق می گیرد.

۲۵. دانشگاه کوثر (ویژه خواهران) بجنورد: دارای «خوابگاه استیجاری» با ظرفیت محدود و در صورت نیاز، دانشجویان به «خوابگاه های خودگردانِ» طرف قرارداد با دانشگاه معرفی می شوند.

۲۶. دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) بهبهان: به دانشجویان دوره «روزانه» خوابگاه تعلق می گیرد. به دانشجویان دوره «نوبت دوم» خوابگاه تعلق نمی گیرد.

۲۷. دانشگاه زنجان: به دانشجویان دوره «روزانه» از نیمسال اول تا چهارم، «خوابگاه خودگردان» و از نیمسال پنجم تا هشتم «خوابگاه دولتی» تعلق می گیرد. به دانشجویان دوره «نوبت دوم» از نیمسال اول تا هشتم «خوابگاه خودگردان» اختصاص می یابد. همه دانشجویان مقطع «کارشناسی» (روزانه و نوبت دوم) در نیمسال نهم و بعد از آن، در صورت وجود ظرفیت، در «خوابگاه های خودگردان» اسکان داده خواهند شد. تمامی خوابگاه های دانشگاه به جز یک خوابگاه کوچک در داخل محوطه دانشگاه قرار دارند. برای آن خوابگاه سرویس ایاب و ذهاب مستمر دایر است. دانشگاه فاقد «خوابگاه متأهلی» است.

۲۸. دانشگاه دامغان: به تمامی پذیرفته شدگان مقطع «کارشناسی» در طول سنوات تحصیلی مجاز، خوابگاه ارائه خواهد شد. «خوابگاه متأهلی» تعلق خواهد گرفت.

۲۹. دانشگاه سمنان: به دانشجویان مقطع «کاردانی» تا ۴ نیمسال، مقطع «کارشناسی پیوسته» تا ۸ نیمسال و دانشجویان «دکتری عمومی دامپزشکی» تا ۱۲ نیمسال خوابگاه ارائه خواهد شد. ملاک تعیین تعداد نیمسال تحصیلی صرفا سال ورود دانشجو است. به دانشجویان دوره «نوبت دوم» خوابگاه های خودگردان با تعرفه سراهای خصوصی و دارای مجوزهای قانونی معتبر اختصاص داده می شود.

۳۰. دانشگاه صنعتی شاهرود: صرفا به دانشجویان دوره «روزانه» در سنوات مجاز تحصیلی (حداکثر ۸ نیمسال) خوابگاه تعلق می گیرد.

۳۱. دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار: به تمامی پذیرفته شدگان از طریق آزمون سراسری خوابگاه تعلق خواهد گرفت. هزینه خوابگاه های دانشجویی بر اساس تعرفه های مصوب مربوطه محاسبه می شود. در حال حاضر تمامی خوابگاه های دانشجویی در محوطه دانشگاه قرار دارند.

۳۲. دانشگاه زابل: به دانشجویان دوره «روزانه»، خوابگاه تعلق می گیرد. به دانشجویان «خواهر» دوره «نوبت دوم»، خوابگاه تعلق می گیرد. به دانشجویان «برادر» دوره «نوبت دوم» در صورت وجود ظرفیت خالی، خوابگاه تعلق می گیرد. به دانشجویان دوره «پردیس دانشگاهی»، خوابگاه تعلق نمی گیرد.

۳۳. دانشگاه جهرم: خوابگاه های دانشجویان «برادر» به صورت «ملکی» و «خوگردان» و خوابگاه های دانشجویان «خواهر» به صورت «استیجاری» و «خودگردان» و تحت نظارت و سرپرستی دانشگاه است.

۳۴. دانشگاه سلمان فارسی کازرون: خوابگاه با اولویت بندی در اختیار دانشجویان قرار می گیرد.

۳۵. دانشگاه شیراز: به «خواهران» خوابگاه با ظرفیت ۴۰۰ نفر و با اولویت رتبه و فاصله محل سکونت تعلق می گیرد. به «برادران» خوابگاه با ظرفیت ۳۰۰ نفر و با اولویت رتبه و فاصله محل سکونت تعلق می گیرد.

۳۶. دانشگاه هنر شیراز: دانشگاه فاقد خوابگاه دولتی برای تمامی دانشجویان خواهر و برادر است. فهرست خوابگاه های دانشجویی غیردولتی دارای مجوز از شورای نظارت بر خوابگاه های غیردولتی استان فارس در وبگاه دانشگاه قابل رویت است.

۳۷. دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره ) قزوین: به دانشجویان دوره «روزانه» در حد امکان خوابگاه تعلق می گیرد.

۳۸. دانشگاه حضرت معصومه (س) (ویژه خواهران) قم: دانشگاه دارای «خوابگاه ملکی» است اما متناسب با شرایط دانشگاه، هر دانشجو از یک نیمسال تا دو نیمسال تحصیلی در «خوابگاه استیجاری» اسکان می یابد.

۳۹. دانشگاه صنعتی قم: دانشگاه دارای «خوابگاه استیجاری» است که بخشی از هزینه های آن توسط دانشگاه تأمین می شود.

۴۰. دانشگاه کردستان: امکان اسکان دانشجویان دوره «نوبت دوم»، دانشجویان «بورسیه»، «شاغل»، «انتقالی» و «مهمان»، دانشجویان «بومی شهرستان سنندج» در خوابگاه دانشجویی وجود ندارد. امکان اسکان دانشجویان در تعطیلات فروردین و تابستان وجود ندارد. برای دانشجویان مقطع کارشناسی دوره «روزانه» حداکثر زمان استفاده از خوابگاه در صورت وجود امکانات، حداکثر ۸ نیمسال از شروع تحصیل خواهد بود. دانشگاه فاقد «خوابگاه متأهلی» است.

۴۱. دانشگاه شهید باهنر کرمان: اولویت واگذاری خوابگاه با دانشجویان غیربومی استان کرمان است.

۴۲. دانشگاه صنعتی کرمانشاه: دانشگاه فاقد «خوابگاه ملکی» است و دانشجویان به «خوابگاه خودگردان» معرفی می شوند.

۴۳. دانشگاه گلستان: دانشگاه به صورت محدود پذیرفته شدگان را به خوابگاه های دانشجویی «غیردولتی» معرفی می کند.

۴۴. دانشگاه گیلان: به دلیل محدودیت ظرفیت، دانشگاه تعهدی جهت ارائه خوابگاه به دانشجویان «کارشناسی» ندارد. در صورت وجود ظرفیت به تعداد محدودی از دانشجویان دوره «روزانه» غیربومی بر اساس اولویت بندی، «خوابگاه ملکی» واگذار می شود. دانشگاه برای ارائه خوابگاه به دانشجویان دوره های «نوبت دوم»، «پردیس خودگردان»، «شهریه پرداز»، «مجازی» و دانشجویان «انتقالی»، «مهمان»، «بورسیه سایر دستگاه ها» و دانشجویان «شاغل»، تعهدی ندارد. دانشجویان می توانند از «خوابگاه های خودگردان» بخش خصوصی که تحت نظارت دانشگاه هستند استفاده کنند. دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان» (مستقر در رودسر، شهر واجارگاه،) فاقد خوابگاه برای دانشجویان «برادر» است و همچنین به دلیل محدودیت در ظرفیت خوابگاه «خواهران»، در صورت امکان به تعداد محدودی از دانشجویان «خواهر» دوره «روزانه» غیربومی براساس اولویت بندی «خوابگاه ملکی» واگذار می شود.

۴۵. دانشگاه تخصصی فنّاوری های نوین آمل: معرفی به «خوابگاه های خودگردان»

۴۶. دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل: اختصاص خوابگاه به دانشجویان دوره «نوبت دوم» به هیچ عنوان امکانپذیر نیست. اختصاص خوابگاه به دانشجویان دوره «روزانه» دارای محل سکونت با مسافت کمتر از ۸۰ کیلومتر تا بابل امکانپذیر نیست.

۴۷. دانشگاه علم و فنّاوری مازندران بهشهر: به دانشجویان «خواهر» به تعداد محدود و طبق اولویت «مسافت» و «نمره تراز»، «خوابگاه دولتی» تعلق می گیرد. خوابگاه خودگردان» ویژه «خواهران» در اختیار بخش خصوصی و تحت نظارت دانشگاه است. دانشجویان «برادر» به «خوابگاه های خودگردان» تحت نظارت دانشگاه معرفی می شوند.

۴۸. دانشگاه مازندران (بابلسر): دانشگاه دارای محدودیت خوابگاهی است. دانشگاه محدودیتی در ارائه «خوابگاه های خودگردان» ندارد. «دانشکده میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری» واقع در شهر «نوشهر» محدودیتی در ارائه «خوابگاه خودگردان» ندارد.

۴۹. دانشگاه اراک: خوابگاه بر اساس اولویت های مدنظر دانشگاه و ظرفیت خوابگاهی به متقاضیان تعلق می گیرد.

۵۰. دانشگاه بوعلی سینا همدان: خوابگاه های دانشجویی فقط به دانشجویان دوره های «روزانه» و «محروم» غیربومی که ساکن شهرهای با فاصله بیشتر از ۱۰۰ کیلومتر از محل تحصیل باشند، تعلق می گیرد. دانشکده مدیریت و حسابداری رزن: واقع در ۹۰ کیلومتری شهر همدان برای دوره «روزانه» فاقد «خوابگاه ملکی» است و صرفا دارای «خوابگاه استیجاری» است و برای دوره «نوبت دوم» فاقد هرگونه خوابگاه است.

۵۱. دانشگاه صنعتی همدان: دانشجویان می توانند از «خوابگاه های استیجاری» تحت نظارت دانشگاه استفاده کنند. مبلغ ودیعه و اجاره بهای پرداختی توسط دانشجو مطابق با تعرفه مصوب شورای نظارت بر سراهای غیردولتی استان همدان تعیین می شود.

۵۲. دانشگاه ملایر: به دانشجویان مقطع «کارشناسی» دوره «روزانه» تا ۸ نیمسال تحصیلی «خوابگاه دولتی» تعلق می گیرد. به دانشجویان مقطع «کارشناسی» دوره «نوبت دوم» تا ۸ نیمسال تحصیلی بر اساس قیمت مصوب، «خوابگاه خودگردان» تعلق می گیرد.

۵۳. دانشگاه اردکان: دانشگاه دارای خوابگاه «خودگردان» و «استجاری» است.

۵۴. دانشگاه میبد: به دانشجویان خواهر و برادر که در فاصله ای بیشتر از شعاع ۱۰۰ کیلومتری دانشگاه سکونت داشته باشند، خوابگاه تعلق می گیرد. به دانشجویانی که ساکن شهرستان های استان یزد با فاصله بیش از ۱۰۰ کیلومتر از دانشگاه هستند، خوابگاه تعلق می گیرد.

۵۵. دانشگاه یزد: با توجه به محدودیت در ظرفیت خوابگاه ها، امکان اختصاص خوابگاه به دانشجویانی که فاصله محل سکونتشان تا دانشگاه کمتر از ۱۰۰ کیلومتر است، وجود ندارد.

وضعیت خوابگاهی دانشگاه های علوم پزشکی وابسته به وزارت بهداشت

۱) دانشگاه علوم پزشکی تبریز: واگذاری خوابگاه به دانشجویان دوره «روزانه» (خواهران و برادران) با اولویت «رتبه» انجام خواهد پذیرفت. به دانشجویان دوره های «شهریه پرداز» و «بورسیه» (خواهران و برادران) خوابگاه واگذار نمی شود.

۲) دانشکده علوم پزشکی خلخال: فقط به دانشجویان «خواهر» «خوابگاه ملکی» تعلق می گیرد. ارائه خوابگاه به «برادران» امکانپذیر نیست.

۳) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل: فاقد خوابگاه

۴) دانشگاه علوم پزشکی اصفهان: محدودیت در ارائه خوابگاه

۵) دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج: دانشگاه فاقد خوابگاه است و هیچگونه تعهدی در خصوص تأمین و ارائه خوابگاه برای هیچ یک از پذیرفته شدگان ندارد.

۶) دانشگاه علوم پزشکی بوشهر: دانشگاه فاقد خوابگاه برای تمامی رشته ها است.

۷) دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی: تخصیص خوابگاه به پذیرفته شدگان دوره «روزانه» صرفا در صورت وجود ظرفیت انجام خواهد گرفت. به پذیرفته شدگان دوره های «روزانه» و «پردیس خودگردان» ساکن شهرهای تهران و اطراف تهران خوابگاه تعلق نمی گیرد.

۸) دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی: با توجه به محدودیت در ظرفیت خوابگاه ها، تخصیص خوابگاه محدود است.

۹) دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه: دانشگاه دارای محدودیت در اراِئه خوابگاه به دانشجویان است.

۱۰) دانشگاه علوم پزشکی گناباد: با توجه به کمبود فضای خوابگاهی دانشجویی، اسکان دانشجویان دوره «روزانه» در «خوابگاه های دولتی»، ۵۰ درصد کل دوران مجاز تحصیل خواهد بود و دانشگاه در خصوص اینکه به دانشجو در ۵۰ درصد اول دوران تحصیل یا ۵۰ درصد دوم دوران تحصیل خوابگاه ارائه کند تصمیم خواهد گرفت. دانشگاه تعهدی نسبت به اسکان دانشجویان دوره «شهریه پرداز» در کل دوران تحصیل نخواهد داشت.

۱۱) دانشگاه علوم پزشکی نیشابور: عدم تعهد در واگذاری خوابگاه

۱۲) دانشکده علوم پزشکی شوشتر: فاقد خوابگاه

۱۳) دانشگاه علوم پزشکی شاهرود: دانشجویان دوره «روزانه» دارای محدودیت در ارائه خوابگاه هستند. دانشجویان دوره «شهریه پرداز» فاقد خوابگاه هستند.

۱۴) دانشگاه علوم پزشکی زاهدان: با توجه به محدودیت فضای خوابگاه های دانشجویی، این دانشگاه در سال تحصیلی ۱۴۰۵ -۱۴۰۶ هیچگونه تعهدی نسبت به اسکان دانشجویان «جدیدالورود» دوره «روزانه» نخواهد داشت. دانشگاه برای پذیرفته شدگان دوره «شهریه پرداز» فاقد خوابگاه و سایر تسهیلات رفاهی است.

۱۵) دانشکده علوم پزشکی لارستان: دانشکده تعهدی در قبال ارائه خوابگاه به دانشجویان ندارد.

۱۶) دانشگاه علوم پزشکی شیراز: رتبه های برتر کنکور سراسری از حمایت و خدمات رفاهی ویژه شامل خوابگاه مناسب برخوردار خواهند شد.

۱۷) دانشگاه علوم پزشکی فسا: امکان ارائه خدمات اسکان و پشتیبانی خوابگاهی برای «دانشجویان سال اول» مقدور نیست اما «خوابگاه خودگردان» در صورت امکان وجود دارد.

۱۸) دانشگاه علوم پزشکی قم: عدم تعهد در قبال واگذاری خوابگاه

۱۹) دانشکده علوم پزشکی سیرجان: عدم تعهد در واگذاری خوابگاه

۲۰) دانشگاه علوم پزشکی بم: محدودیت در ارائه خوابگاه به دانشجویان دوره «روزانه». عدم واگذاری خوابگاه به دانشجویان دوره «شهریه پرداز»

۲۱) دانشگاه علوم پزشکی جیرفت: فاقد خوابگاه

۲۲) دانشگاه علوم پزشکی کرمان: دانشگاه از ارئه هرگونه خوابگاه در مقاطع «کارشناسی» و «دکتری عمومی» به دانشجویان ورودی جدید در تمامی دوره ها اعم از دوره های «روزانه»، «شهریه پرداز» و دانشجویان «مهمان»، «انتقالی» و ... به دلیل عدم ظرفیت خوابگاه ها، معذور است.

۲۳) دانشگاه علوم پزشکی گلستان: دانشگاه در تمامی رشته ها و مقاطع تحصیلی فاقد هرگونه تسهیلات خوابگاهی و امکانات اسکان دانشجویی است و هیچگونه تعهدی در قبال تأمین خوابگاه یا اسکان برای دانشجویان بومی و غیربومی ندارد.

۲۴) دانشگاه علوم پزشکی مازندران: به دلیل محدودیت در ظرفیت خوابگاه های دانشجویی تعهدی در خصوص ارائه تسهیلات خوابگاهی به دانشجویان پذیرفته شده در تمامی مقاطع تحصیلی ندارد. دانشکده های پرستاری و پیراپزشکی آمل و دانشکده پرستاری بهشهر فاقد خوابگاه هستند. به دانشجویان پردیس، مهمان، جابجایی، سنواتی و انتقالی برابر با آیین نامه اسکان، خوابگاه تعلق نمی گیرد.

۲۵) دانشکده علوم پزشکی غرب استان هرمزگان (بندرلنگه): فاقد خوابگاه

۲۶) دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان: فاقد خوابگاه

وضعیت خوابگاهی دانشگاه ملی مهارت در استان های مختلف

استان آذربایجان شرقی: دانشکده پسران تبریز: دارای «خوابگاه ملکی» با ظرفیت ۱۳۰ نفر است. دانشگاه در صورت وجود ظرفیت خالی، به دانشجویان دوره «روزانه» غیربومی در سنوات مجاز تحصیل، خوابگاه ارائه می دهد.

استان آذربایجان غربی: آموزشکده دختران ارومیه: دارای «خوابگاه ملکی» با ظرفیت ۴۰ نفر است. دانشگاه دو نیمسال به دانشجویان دوره «روزانه» غیربومی، خوابگاه ارائه می دهد. آموزشکده دختران خوی: دارای «خوابگاه ملکی» با ظرفیت ۳۰ نفر است. دانشگاه دو نیمسال به دانشجویان دوره «روزانه» غیربومی، خوابگاه ارائه می دهد. دانشـکده پسـران ارومیه (شـهید قاضی طباطبایی): دارای «خوابگاه ملکی» با ظرفیت ۲۵ نفر است. دانشگاه در صورت وجود ظرفیت خالی، به دانشجویان دوره «روزانه» غیربومی در سنوات مجاز تحصیل، خوابگاه ارائه می دهد.

استان اردبیل: آموزشکده پسران اردبیل (رازی): دارای «خوابگاه ملکی» با ظرفیت ۱۰ نفر است. دانشگاه در صورت وجود ظرفیت خالی، به دانشجویان دوره «روزانه» غیربومی در سنوات مجاز تحصیل، خوابگاه ارائه می دهد.

استان اصفهان: آموزشکده دختران خوانسار: دارای «خوابگاه ملکی» با ظرفیت ۲۰ نفر است. دانشگاه دو نیمسال به دانشجویان دوره «روزانه» غیربومی، خوابگاه ارائه می دهد. آموزشکده دختران کاشان: دارای «خوابگاه ملکی» با ظرفیت ۱۰ نفر است. دانشگاه صرفا یک نیمسال به دانشجویان دوره «روزانه» غیربومی خوابگاه ارائه می دهد. آموزشکده دختران نجف آباد: دانشگاه هیچ تعهدی برای ارائه خوابگاه ندارد. دانشکده پسران اصفهان (شهید محسن مهاجر): دارای «خوابگاه ملکی» با ظرفیت ۱۰ نفر است. دانشگاه در صورت وجود ظرفیت خالی، به دانشجویان دوره «روزانه» غیربومی در سنوات مجاز تحصیل، خوابگاه ارائه می دهد. دانشکده پسران کاشان (شهید رجایی): دارای «خوابگاه ملکی» با ظرفیت ۵۰ نفر است. دانشگاه دو نیمسال به دانشجویان دوره «روزانه» غیربومی، خوابگاه ارائه می دهد.

استان ایلام: آموزشکده دختران ایلام: دانشگاه هیچ تعهدی برای ارائه خوابگاه ندارد.

استان بوشهر: آموزشکده پسران بوشهر: دارای «خوابگاه ملکی» با ظرفیت ۵۰ نفر است. دانشگاه در صورت وجود ظرفیت خالی، به دانشجویان دوره «روزانه» غیربومی در سنوات مجاز تحصیل، خوابگاه ارائه می دهد. آموزشکده دختران بوشهر: دارای «خوابگاه ملکی» با ظرفیت ۱۰ نفر است.

استان تهران: آموزشکده شماره دو پسران تهران (شهید شمسی پور): دارای «خوابگاه ملکی» با ظرفیت ۳۰ نفر است. دانشگاه صرفا یک نیمسال به دانشجویان دوره «روزانه» غیربومی خوابگاه ارائه می دهد. دانشکده دختران تهران (دکتر شریعتی): دانشگاه هیچ تعهدی برای ارائه خوابگاه ندارد. دانشکده شماره یک پسران تهران (انقلاب اسلامی): دارای «خوابگاه ملکی» با ظرفیت ۲۵ نفر است. دانشگاه دو نیمسال به دانشجویان دوره «روزانه» غیربومی، خوابگاه ارائه می دهد.

استان چهارمحال و بختیاری: آموزشکده پسران شهرکرد: دارای «خوابگاه ملکی» با ظرفیت ۳۰ نفر است. دانشگاه در صورت وجود ظرفیت خالی، به دانشجویان دوره «روزانه» غیربومی در سنوات مجاز تحصیل، خوابگاه ارائه می دهد. آموزشکده دختران شهرکرد: دارای «خوابگاه ملکی» با ظرفیت ۲۰ نفر ا ست. دانشگاه در صورت وجود ظرفیت خالی، به دانشجویان دوره «روزانه» غیربومی در سنوات مجاز تحصیل، خوابگاه ارائه می دهد.

استان خراسان جنوبی: آموزشکده پسران بیرجند (ابن حسام): دارای «خوابگاه ملکی» با ظرفیت ۱۵ نفر است. آموزشکده دختران بیرجند: دارای «خوابگاه ملکی» با ظرفیت ۳۰ نفر است.

استان خراسان رضوی: آموزشکده دختران سبزوار: دانشگاه هیچ تعهدی برای ارائه خوابگاه ندارد. آموزشکده دختران مشهد: دانشگاه هیچ تعهدی برای ارائه خوابگاه ندارد. آموزشکده دختران نیشابور: دارای «خوابگاه ملکی» با ظرفیت ۵۰ نفر است. دانشگاه صرفا یک نیمسال به دانشجویان دوره «روزانه» غیربومی خوابگاه ارائه می دهد. دانشکده پسران مشهد (شهید محمد منتظری): دانشگاه هیچ تعهدی برای ارائه خوابگاه ندارد.

استان خراسان شمالی: آموزشکده پسران بجنورد (دارالفنون): دارای «خوابگاه ملکی» با ظرفیت ۳۵ نفر است. دارای «خوابگاه خودگردان» با ظرفیت ۲۰ نفر است. دانشگاه صرفا یک نیمسال به دانشجویان دوره «روزانه» غیربومی خوابگاه ارائه می دهد. آموزشکده پسران شیروان: دارای «خوابگاه ملکی» با ظرفیت ۲۰ نفر است. دانشگاه دو نیمسال به دانشجویان دوره «روزانه» غیربومی، خوابگاه ارائه می دهد. آموزشکده دختران بجنورد (انقلاب اسلامی): دارای «خوابگاه ملکی» با ظرفیت ۴۰ نفر است. دانشگاه دو نیمسال به دانشجویان دوره «روزانه» غیربومی، خوابگاه ارائه می دهد.

استان زنجان: آموزشکده دختران زنجان (قائم (عج)): دارای «خوابگاه استیجاری» با ظرفیت ۳۰ نفر است. دانشگاه دو نیمسال به دانشجویان دوره «روزانه» غیربومی، خوابگاه ارائه می دهد.

استان سمنان: آموزشکده پسران سمنان: دارای «خوابگاه ملکی» با ظرفیت ۳۰ نفر است. دانشگاه در صورت وجود ظرفیت خالی، به دانشجویان دوره «روزانه» غیربومی در سنوات مجاز تحصیل، خوابگاه ارائه می دهد. آموزشکده دختران سمنان: دارای «خوابگاه ملکی» با ظرفیت ۱۵ نفر است. دانشگاه در صورت وجود ظرفیت خالی، به دانشجویان دوره «روزانه» غیربومی در سنوات مجاز تحصیل، خوابگاه ارائه می دهد. آموزشکده دختران شاهرود: دارای «خوابگاه ملکی» با ظرفیت ۲۰ نفر است. دانشگاه دو نیمسال به دانشجویان دوره «روزانه» غیربومی، خوابگاه ارائه می دهد.

استان سیستان و بلوچستان: آموزشکده پسران زاهدان (شهید باهنر): دارای «خوابگاه ملکی» با ظرفیت ۱۵ نفر است. دانشگاه در صورت وجود ظرفیت خالی، به دانشجویان دوره «روزانه» غیربومی در سنوات مجاز تحصیل، خوابگاه ارائه می دهد. آموزشکده دختران زاهدان: دارای «خوابگاه ملکی» با ظرفیت ۳۰ نفر است. دانشگاه در صورت وجود ظرفیت خالی، به دانشجویان دوره «روزانه» غیربومی در سنوات مجاز تحصیل، خوابگاه ارائه می دهد.

استان فارس: آموزشکده دختران شیراز: دانشگاه هیچ تعهدی برای ارائه خوابگاه ندارد. دانشکده پسران شیراز (شهید باهنر): دارای «خوابگاه ملکی» با ظرفیت ۵۰ نفر است. دانشگاه دو نیمسال به دانشجویان دوره «روزانه» غیربومی، خوابگاه ارائه می دهد.

استان قزوین: آموزشکده پسران قزوین: دارای «خوابگاه ملکی» با ظرفیت ۲۵ نفر است. دارای «خوابگاه خودگردان» با ظرفیت ۵ نفر است. دانشگاه دو نیمسال به دانشجویان دوره «روزانه» غیربومی، خوابگاه ارائه می دهد. آموزشکده دختران قزوین: دارای «خوابگاه ملکی» با ظرفیت ۱۸ نفر است. دانشگاه در صورت وجود ظرفیت خالی، به دانشجویان دوره «روزانه» غیربومی در سنوات مجاز تحصیل، خوابگاه ارائه می دهد.

استان قم: آموزشکده پسران قم: دارای «خوابگاه ملکی» با ظرفیت ۴ نفر است. دانشگاه دو نیمسال به دانشجویان دوره «روزانه» غیربومی، خوابگاه ارائه می دهد. آموزشکده دختران قم: دانشگاه در صورت وجود ظرفیت خالی، به دانشجویان دوره «روزانه» غیربومی در سنوات مجاز تحصیل، خوابگاه ارائه می دهد.

استان کردستان: آموزشکده دختران سنندج: دارای «خوابگاه ملکی» با ظرفیت ۵۰ نفر است. دارای «خوابگاه خودگردان» با ظرفیت ۸۰ نفر است. دانشگاه دو نیمسال به دانشجویان دوره «روزانه» غیربومی، خوابگاه ارائه می دهد. دانشکده پسران سنندج (شهید یزدانپناه): دارای «خوابگاه ملکی» با ظرفیت ۱۳۰ نفر است. دانشگاه در صورت وجود ظرفیت خالی، به دانشجویان دوره «روزانه» غیربومی در سنوات مجاز تحصیل، خوابگاه ارائه می دهد.

استان کرمان: آموزشکده دختران سیرجان: دانشگاه هیچ تعهدی برای ارائه خوابگاه ندارد. آموزشکده دختران کرمان (حضرت فاطمه (س)): دارای «خوابگاه ملکی» با ظرفیت ۲۰ نفر است. دارای «خوابگاه خودگردان» با ظرفیت ۲۰ نفر است. دانشکده پسران کرمان (شهید چمران): دارای «خوابگاه ملکی» با ظرفیت ۲۰ نفر است. دانشگاه در صورت وجود ظرفیت خالی، به دانشجویان دوره «روزانه» غیربومی در سنوات مجاز تحصیل، خوابگاه ارائه می دهد.

استان کرمانشاه: آموزشکده پسران کرمانشاه: دارای «خوابگاه ملکی» با ظرفیت ۶۲ نفر است. آموزشکده دختران کرمانشاه: دارای «خوابگاه ملکی» با ظرفیت ۱۰ نفر است. آموزشکده پسران یاسوج: دارای «خوابگاه ملکی» با ظرفیت ۳۰ نفر است. دانشگاه دو نیمسال به دانشجویان دوره «روزانه» غیربومی، خوابگاه ارائه می دهد.

استان کهگیلویه و بویراحمد: آموزشکده دختران یاسوج: دارای «خوابگاه ملکی» با ظرفیت ۳۰ نفر است. دانشگاه دو نیمسال به دانشجویان دوره «روزانه» غیربومی، خوابگاه ارائه می دهد.

استان گلستان: آموزشکده پسران علی آباد کتول: دارای «خوابگاه ملکی» با ظرفیت ۵۰ نفر است. دانشگاه صرفا یک نیمسال به دانشجویان دوره «روزانه» غیربومی خوابگاه ارائه می دهد. آموزشکده پسران گرگان: دارای «خوابگاه ملکی» با ظرفیت ۶۰ نفر است. دانشگاه صرفا یک نیمسال به دانشجویان دوره «روزانه» غیربومی خوابگاه ارائه می دهد. آموزشکده دختران گرگان: دارای «خوابگاه خودگردان» با ظرفیت ۳۰ نفر است. آموزشکده دختران گنبد: دارای «خوابگاه ملکی» با ظرفیت ۲۵ نفر است. دانشگاه در صورت وجود ظرفیت خالی، به دانشجویان دوره «روزانه» غیربومی در سنوات مجاز تحصیل، خوابگاه ارائه می دهد. دانشکده پسران کردکوی (امام علی (ع)): دارای «خوابگاه ملکی» با ظرفیت ۲۵ نفر است. دانشگاه دو نیمسال به دانشجویان دوره «روزانه» غیربومی، خوابگاه ارائه می دهد.

استان گیلان: آموزشکده پسران رستم آباد رودبار: دانشگاه در صورت وجود ظرفیت خالی، به دانشجویان دوره «روزانه» غیربومی در سنوات مجاز تحصیل، خوابگاه ارائه می دهد. آموزشکده پسران رشت (شهید چمران): دارای «خوابگاه ملکی» با ظرفیت ۲۰ نفر است. دانشگاه در صورت وجود ظرفیت خالی، به دانشجویان دوره «روزانه» غیربومی در سنوات مجاز تحصیل، خوابگاه ارائه می دهد. آموزشکده پسران لاهیجان: دارای «خوابگاه ملکی» با ظرفیت ۴۰ نفر است. دانشگاه دو نیمسال به دانشجویان دوره «روزانه» غیربومی، خوابگاه ارائه می دهد. آموزشکده دختران رشت: دانشگاه هیچ تعهدی برای ارائه خوابگاه ندارد. دانشکده صومعه سرا: دانشگاه هیچ تعهدی برای ارائه خوابگاه ندارد.

استان لرستان: آموزشکده پسران بروجرد: دارای «خوابگاه ملکی» با ظرفیت ۲۰ نفر است. دانشگاه دو نیمسال به دانشجویان دوره «روزانه» غیربومی، خوابگاه ارائه می دهد. آموزشکده پسران خرم آباد: دارای «خوابگاه ملکی» با ظرفیت ۳۰ نفر است. دانشگاه دو نیمسال به دانشجویان دوره «روزانه» غیربومی، خوابگاه ارائه می دهد. آموزشکده دختران خرم آباد: دارای «خوابگاه ملکی» با ظرفیت ۲۵ نفر است. دانشگاه دو نیمسال به دانشجویان دوره «روزانه» غیربومی، خوابگاه ارائه می دهد.

استان مازندران: آموزشکده پسران آمل (علامه حسن زاده آملی): دارای «خوابگاه ملکی» با ظرفیت ۳۰ نفر است. دانشگاه دو نیمسال به دانشجویان دوره «روزانه» غیربومی، خوابگاه ارائه می دهد. آموزشکده پسران بابل: دارای «خوابگاه ملکی» با ظرفیت ۲۰ نفر است. دانشگاه صرفا یک نیمسال به دانشجویان دوره «روزانه» غیربومی خوابگاه ارائه می دهد. آموزشکده پسران رامسر (ملاصدرا): دارای «خوابگاه استیجاری» با ظرفیت ۲۰ نفر است. دانشگاه دو نیمسال به دانشجویان دوره «روزانه» غیربومی، خوابگاه ارائه می دهد. آموزشکده دختران آمل (توحید): دانشگاه هیچ تعهدی برای ارائه خوابگاه ندارد. آموزشکده دختران ساری: دارای «خوابگاه ملکی» با ظرفیت ۶۰ نفر است. دانشگاه دو نیمسال به دانشجویان دوره «روزانه» غیربومی، خوابگاه ارائه می دهد. دانشکده پسران ساری (امام محمد باقر (ع)): دارای «خوابگاه ملکی» با ظرفیت ۲۰ نفر است. دانشگاه در صورت وجود ظرفیت خالی، به دانشجویان دوره «روزانه» غیربومی در سنوات مجاز تحصیل، خوابگاه ارائه می دهد. دانشکده پسران محمودآباد: دارای «خوابگاه ملکی» با ظرفیت ۳۰ نفر است. دانشگاه صرفا یک نیمسال به دانشجویان دوره «روزانه» غیربومی، خوابگاه ارائه می دهد.

استان مرکزی: آموزشکده پسران اراک (امیر کبیر): دارای «خوابگاه ملکی» با ظرفیت ۴۰ نفر است. دانشگاه صرفا یک نیمسال به دانشجویان دوره «روزانه» غیربومی خوابگاه ارائه می دهد.

استان هرمزگان: آموزشکده پسران بندرعباس (شهید کرانی): دارای «خوابگاه ملکی» با ظرفیت ۱۰ نفر است. دانشگاه در صورت وجود ظرفیت خالی، به دانشجویان دوره «روزانه» غیربومی در سنوات مجاز تحصیل، خوابگاه ارائه می دهد. آموزشکده دختران بندرعباس: دارای «خوابگاه ملکی» با ظرفیت ۲۰ نفر است. دانشگاه دو نیمسال به دانشجویان دوره «روزانه» غیربومی، خوابگاه ارائه می دهد. آموزشکده میناب: دارای «خوابگاه ملکی» با ظرفیت ۳۰ نفر برای پسران است. دانشگاه در صورت وجود ظرفیت خالی، به دانشجویان دوره «روزانه» غیربومی در سنوات مجاز تحصیل، خوابگاه ارائه می دهد.

استان همدان: آموزشکده پسران همدان (شهید مفتح): دارای «خوابگاه ملکی» با ظرفیت ۳۰ نفر است. آموزشکده دختران همدان (زینب کبری (س)): دارای «خوابگاه ملکی» با ظرفیت ۶۰ نفر است. دانشگاه صرفا یک نیمسال به دانشجویان دوره «روزانه» غیربومی خوابگاه ارائه می دهد.

استان یزد: آموزشکده دختران میبد: دارای «خوابگاه ملکی» با ظرفیت ۱۵ نفر است. دانشگاه در صورت وجود ظرفیت خالی، به دانشجویان دوره «روزانه» غیربومی در سنوات مجاز تحصیل، خوابگاه ارائه می دهد. آموزشکده دختران یزد: دارای «خوابگاه ملکی» با ظرفیت ۴۵ نفر است. دانشگاه در صورت وجود ظرفیت خالی، به دانشجویان دوره «روزانه» غیربومی در سنوات مجاز تحصیل، خوابگاه ارائه می دهد. دانشکده پسران یزد (شهید صدوقی): دارای «خوابگاه ملکی» با ظرفیت ۲۰۰ نفر است. دانشگاه دو نیمسال به دانشجویان دوره «روزانه» غیربومی، خوابگاه ارائه می دهد.