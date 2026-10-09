موسوی: مطالبات معوق کارگران معدن آلبلاغ پرداخت شد

سید مصطفی موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ماه‌های گذشته، پرداخت مطالبات نیروهای حراستی معدن آلبلاغ با تأخیر مواجه شده بود که با پیگیری مسئولان شهرستان، نماینده مردم اسفراین در مجلس و فرمانداران سابق و جدید، موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی در ادامه افزود: یک سوم از حقوق اردیبهشت‌ماه و همچنین حقوق مرداد و شهریور ماه کارگران باقی مانده بود که مطالب مطرح‌شده مبنی بر شش ماه حقوق معوق صحت نداشته و حقوق این ایام پرداخت شده است.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اسفراین تصریح کرد: پس از بازدید از معدن، گفت‌وگو با کارگران و برگزاری جلسه کمیسیون کارگری شهرستان، مقرر شد مطالبات طی ۱۰ روز پرداخت شود که این اقدام زودتر از موعد انجام شد.

موسوی بیان کرد: حقوق مرداد و شهریورماه به‌طور کامل پرداخت شده و مطالبات باقی‌مانده شامل حدود یک‌سوم حقوق اردیبهشت‌ماه و سنوات کارگران است.

وی با اشاره به تغییر پیمانکار بخش حراست معدن گفت: از ابتدای مهرماه شرکت نظم‌آوران شاه‌جهان در مجموعه مستقر شده و موضوع پرداخت حقوق نیروها نیز در مذاکرات انجام‌شده مورد بررسی قرار گرفته است.

موسوی افزود: بر اساس قانون، پیمانکار تأمین نیروی انسانی موظف به پرداخت حقوق نیروهای خود است و باید در صورت تأخیر کارفرمای اصلی، تمهیدات لازم برای پرداخت حقوق کارگران تا دو ماه را داشته باشد.

وی با اشاره به منتفی شدن تعدیل نیروها بیان کرد: هم‌زمان با پایان قرارداد پیمانکار قبلی در مردادماه، موضوع تعدیل حدود ۳۲ نفر از نیروهای حراستی مطرح شد که با پیگیری مسئولان منتفی شد و در قرارداد جدید نیز تعداد نیروها همان ۶۸ نفر باقی مانده است.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اسفراین تأکید کرد: بر اساس ماده ۱۳ قانون کار و مقررات مربوط به فصل یازدهم قانون کار جمهوری اسلامی ایران، در صورت عدم اجرای تعهدات پیمانکار و پرداخت نشدن مطالبات کارگران، اقدامات قانونی لازم از سوی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام خواهد شد.