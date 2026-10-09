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۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۸:۵۷

جاده‌های کشور روان؛ بارش باران در ۵ استان

جاده‌های کشور روان؛ بارش باران در ۵ استان

پلیس راهور از بارش پراکنده در محورهای شمال‌غرب کشور خبر داد و بر رعایت احتیاط تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر،سرهنگ ناصر قلی‌نیا، رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا، از بارش پراکنده باران در برخی محورهای مواصلاتی پنج استان کشور خبر داد و گفت: در حال حاضر ترافیک در اکثر محورهای مواصلاتی کشور عادی و روان است.

وی با اشاره به آخرین وضعیت جوی محورهای مواصلاتی کشور در صبح روز جمعه ۱۷ مهر ۱۴۰۵، اظهار کرد: بارش پراکنده باران در برخی محورهای استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان و گیلان گزارش شده است.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا با بیان اینکه تردد در اکثر محورهای مواصلاتی کشور بدون مشکل و به‌صورت عادی و روان در جریان است، از رانندگان خواست با توجه به احتمال لغزندگی سطح جاده‌ها در محورهای بارانی، با سرعت مطمئنه حرکت کنند، فاصله طولی مناسب با خودروی جلویی را رعایت کنند و از ترمزگیری ناگهانی بپرهیزند.

کد مطلب 6972245
مهسا حيدری توچائی

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