تسلط نیروهای یمنی بر ارتفاعات راهبردی مشرف به شهر تعز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، نیروهای مسلح یمن پس از درگیری‌های شدید با نیروهای تحت حمایت عربستان سعودی از آزادسازی ارتفاعات راهبردی «الحبشی» در استان تعز خبر دادند؛ منطقه‌ای که بر شهر تعز اشراف دارد و در تأمین امنیت ساحل غربی و شهر المخا از اهمیت بالایی برخوردار است.

شبکه خبری المیادین روز جمعه گزارش داد درگیری‌ها میان نیروهای مسلح یمن و نیروهای وابسته به عربستان در اطراف شهر تعز همچنان ادامه دارد. به گفته خبرنگار این شبکه، تسلط بر ارتفاعات الحبشی می‌تواند زمینه را برای ورود نیروهای یمنی به شهر تعز فراهم کند. هم‌زمان با ادامه نبردهای زمینی، حملات هوایی عربستان به صنعا و دیگر استان‌های یمن نیز ادامه یافته است.

پیش از این خبرنگار المیادین تاکید کرده بود که بعد از وقوع درگیری های شدید، مزدوران وابسته به عربستان از منطقه جبل الحبشی در تعز بیرون رانده شدند.

وی اضافه کرد که مناطق تحت کنترل نیروهای مسلح یمن بیش از ۲۰۰۰ کیلومتر مربع است. این مناطق به مساحت تحت کنترل نیروهای یمنی در امتداد ساحل غربی از المخا گرفته تا ذوب باب و باب المندب (۵۰۰۰ کیلومتر) اضافه می شود.