هشدار وزارت بهداشت نسبت به توزیع الکل متانول/ عوارض الکل های دست ساز

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عباسعلی ناصحی گفت: به علت گران شدن ارز، قاچاقچیان الکل به سمت تولید الکلهای دست ساز با متانول و الکل چوب روی آورده و آنها را در شیشههای خارجی بسته بندی میکنند. این الکلها بسیار خطرناک و مرگ آور هستند که فقط در یک مورد در کرمان جان ۷ نفر را گرفت و صدها نفر را به شدت مسموم کرد.
وی درباره مسمومیت با الکلهای تقلبی و مشروبات تقلبی طی هفته گذشته اظهار داشت: در برخی از شهرهای استان کرمان حجم وسیعی از مشروبات تقلبی به فروش رسید و توسط عدهای از مردم مصرف شد که تعداد قابل توجهی از این مصرفکنندگان دچار مسمومیتهای شدید شدند.
ناصحی با اشاره به اینکه این مشروبات غیرقانونی و قاچاق بوده است گفت: با افزایش نرخ دلار عدهای از سودجویان و قاچاقچیان اقدام به تولید مشروبات الکلی دست ساز کردهاند و آنها را در شیشههای خارجی قرار میدهند و با عنوان مشروبات خارجی در بازار قاچاق به فروش میرسانند.
وی گفت: این مشروبات قاچاق به میزان زیادی آلوده به الکل چوب یا متانول است که بسیار خطرناک است.
مدیرکل سلامت روان وزارت بهداشت گفت: مسمومیت ایجاد شده در شهرهای کرمان به وسیله مصرف الکل چوب یا متانول بوده است که باعث فوت 7 نفر و مسمومیت شدید صدها نفر شده است.
وی گفت: الکل چوب در تولید الکلهای دستساز باعث کوری، نارسایی کلیوی و مرگ میشود بنابراین مردم از مصرف هر گونه الکل خودداری کرده به خصوص در هفتههای اخیر که الکلهای تقلبی وارد بازار قاچاق شدهاند پرهیز کنند.
ناصحی افزود: مصرفکنندگان با دیدن علائم مسمومیت باید سریعاً به واحد مسمومیت وزارت بهداشت و مراکز مستقر در شهرها مراجعه کرده و سریعاً تحت درمان قرار گیرند.
وی در مورد علائم مسمومیت با متانول گفت: نیم ساعت تا چهار ساعت علائم اولیه مسمومیت ایجاد میشود که به صورت تهوع ، درد شکمی، سردرد، گیجی، استفراغ، خوابآلودگی و تضعیف دستگاه اعصاب مرکزی همراه است.
ناصحی ادامه داد: این علائم به دلیل اینکه خود به خود بهبود مییابد افراد به مراکز درمانی مراجعه نمیکنند اما باید هر چه سریعتر تحت درمان قرار گیرند. چرا که دوره نهفته در مسمومیت وجود دارد.
مدیرکل سلامت روان وزارت بهداشت گفت: دوره نهفته 6 تا 24 ساعت پس از مصرف طول میکشد علائم عمدهای ندارد اما باعث اختلال در کارکرد بینایی در طیفی از تاری دید، هراس از نور، دوبینی و حتی کوری کامل نمایان میشود.
ناصحی گفت: گاهی شروع علائم تا 72 ساعت با تأخیر ظاهر میشود و در صورت شدت علائم ممکن است به علت تضعیف اعصاب مرکزی و تغییرات متابولیسم فرد مصرفکننده فوت کند.
وی ادامه داد: بنابر این تمام افرادی که در هفته گذشته دچار مسمومیت با متانول شدهاند توسط بیمارستانها و مراکز مسمومیت استان تحت درمان قرار گرفتهاند اغلب آنها درمان شده برخی دچار عوارض شده و برخی فوت کردهاند.
ناصحی گفت: تعداد زیادی از این افراد نیز تحت درمان با دیالیز قرار گرفتهاند. بنابراین به مردم توصیه میکنیم به طور کلی از مصرف مشروبات الکلی خودداری کنند و اگر دچار علائم مسمومیت شدند هر چه زودتر به مراکز درمانی مراجعه کنند.
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