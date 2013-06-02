وحید فرجی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به مناسبت فرا رسیدن پنجاهمین سال آغاز نهضت انقلاب اسلامی و شروع حرکت انقلابی مردم در 15 خرداد سال 1342 به رهبری امام خمینی(ره)، حوزه هنری استان قم اقدام به فراخوانی جهت برگزاری کارگاه بداهه نویسی در خوشنویسی نموده است.

وی ادامه داد: خوشنویسان قمی در این کارگاه به خلق آثار خوشنویسی با موضوع واقعه تاریخی‌ساز 15 خرداد خواهند پرداخت.

رئیس حوزه هنری استان قم عنوان کرد: کارگاه خوشنویسی "مشق عشق" روز 13 خرداد ماه با حضور خوشنویسان پیشکسوت و جوان قمی در سطح ممتاز، فوق ممتاز و استاد، در نگارستان اشراق برگزار خواهد شد و در آینده نزدیک منتخبی از آثار ارائه شده در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت.

وی ابراز داشت: در سال گذشته این کارگاه با موضوع سیره و شخصیت علمی، عرفانی، تربیتی، بصیرتی و الگویی حضرت زینب (س) با حضور 30 نفز از خوشنویسان مطرح استان در 18 خرداد ماه 91 برگزار شد.

به گفته فرجی این کارگاه سومین کارگاه از سلسله کارگاه‌های بداهه نویسی مشق عشق است که حوزه هنری استان قم با موضوعات و مناسبت‌های ملی و مذهبی برگزار می‌کند.



