نمايشگاه خوشنویسی"جلوه جمال" در نگارخانه بجنورد گشايش يافت

مسعود جزمي در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: عصر یکشنبه نمایشگاه خوشنویسی جلوه جمال به مناسبت گرامیداشت بیست و چهارمین سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) و پنجاهمین سالگرد قیام 15 خرداد، مشتمل بر 36 اثر هنري از 11 هنرمند خوش نویس با حضور شماری از مسئولین فرهنگی و هنری استانی و شهرستانی در محل نگارخانه مجتمع فرهنگی هنری نگارستان بجنورد گشایش یافت.

وي اظهار داشت: در اين نمايشگاه اين هنرمندان بجنوردی آثار خوشنویسی با موضوعات مختلف از دیوان اشعار حضرت امام راحل(ره) و در سبک های نستعلیق، شکسته نستعلیق، نسخ، ثلث و نقاشی خط را به نمايش گذاشته اند.

به گفته جزمي نمایشگاه خوشنویسی جلوه جمال از عصر یکشنبه دوازدهم خرداد ماه الی جمعه هفدهم این ماه به مدت شش روز دایر خواهد بود و علاقه مندان برای بازدید از این نمایشگاه می توانند صبح ها از ساعت 9 تا 12 و بعد از ظهرها نیز از ساعت 17 تا 19 به مجتمع فرهنگی و هنری نگارستان بجنورد مراجعه کنند.

وی اضافه کرد: نمایشگاه آثار خوشنویسی جلوه جمال از جمله برنامه های کمیته فرهنگی تبلیغی ستاد ارتحال حضرت امام(ره) محسوب می شود. بر اساس اعلام رئیس انجمن هنرهای تجسمی بجنورد در هفته های آینده، نمایشگاه های هنری انفرادی و گروهی به صورت هفتگی در این محل برگزار می شود.

به گفته مسعود جزمی در طول سال گذشته در مجموع 25 نمایشگاه هنری از آثار هنرمندان انجمن تجسمی بجنورد در رشته های مختلف در محل نگارخانه این شهر برپا شد.