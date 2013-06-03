روح الله عرب بعد از انعقاد قرار داد با فولاد خوزستان منصرف شد

حسین ابن قاسم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این بازیکن پس از توافق با مسئولان باشگاه فولاد خوزستان، با حضور در اهواز با این باشگاه قرارداد بست ولی به محض خروج از محل باشگاه، مجدد به مسئولان فولاد اعلام کرد که از انعقاد قرارداد با تیم اهوازی منصرف شده است.



گفته می شود احتمال ارائه قراردادی بهتر از سوی برخی دیگر از تیم های دلیل انصراف عرب از حضور در تیم فوتبال فولاد خوزستان است.



به گزارش خبرنگار مهر، در مدت اخیر قرارداد بازیکنانی چون عبداله کرمی، سروش رفیعی، مهدی نوری، ارشاد یوسفی، امید خالدی، بختیار رحمانی، مهرداد جماعتی، دو بازیکن بزریلی فولاد و ایوب والی تمدید شده و مذاکره برای تمدید قرارداد سایر بازیکنان فولاد برای حضور پرقدرت در لیگ برتر و پلی آف جام باشگاه های آسیا ادامه دارد.