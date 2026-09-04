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۱۳ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۳۴

والیبال قهرمانی آسیا - ژاپن

خانزاده: مسابقه با نیوزیلند تمرین خوبی برای رسیدن به هدف بود

خانزاده: مسابقه با نیوزیلند تمرین خوبی برای رسیدن به هدف بود

دریافت کننده قدرتی تیم ملی والیبال ایران، گفت: مسابقه با نیوزیلند تمرین خوبی برای تیم ایران برای رسیدن به هدف اصلی بود.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون والیبال، پوریا حسین خانزاده پس از پیروزی سه بر صفر تیم ملی والیبال ایران مقابل نیوزیلند در قهرمانی مردان آسیا ۲۰۲۶؛ اظهار داشت: همانگونه که دیدید این مسابقه بازی زیاد سختی برای تیم ملی والیبال ایران نبود.

وی تصریح کرد: بازیکنان بیشتر روی هدف تیم تمرکز داشتند که بتوانند این تورنمنت را خوب شروع کنند و به نظرم تیم ایران خوب بازی کرد.

دریافت کننده قدرتی تیم ملی والیبال ایران تاکید کرد: هدف تیم ایران یک چیز دیگر است و مسابقه با نیوزیلند کمک کرد که تمرین خوبی برای رسیدن به هدف اصلی داشته باشیم. همیشه صد خود را می گذاریم که بتوانیم بهترین نتیجه را بگیریم.

تیم ملی والیبال ایران ساعت ۴:۳۰ دقیقه بامداد روز یکشنبه ۱۵ شهریور در دومین مسابقه خود در این رقابت‌ها به مصاف هند می‌رود.

کد مطلب 6936862

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    نظرات

    • محمد IR ۲۰:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۳
      0 1
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      تیم بی برنامه خیلی ضعیف پاسور سرگردان امین خیلی ضعیف بود کلا باید به چهارم یا پنجمی فکر کنیم

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