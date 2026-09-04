نام خلبان شهید مجید کاظمی بر دیوار میدان امام حسین(ع) شیراز نشست

به گزارش خبرنگار مهر، جدیدترین دیوارنگاره میدان امام حسین(ع) شیراز با هدف گرامیداشت رشادت‌های افتخارآمیز امیر سرتیپ دوم خلبان شهید مجید کاظمی و نقش قهرمانانه او در عملیات حمله به پایگاه آمریکایی العدید رونمایی شد.

این دیوارنگاره به پاس رشادت‌های امیر سرتیپ دوم خلبان شهید مجید کاظمی در عملیات قهرمانانه حمله به پایگاه آمریکایی العدید، در بامداد سومین روز جنگ رمضان، طراحی و در میدان امام حسین(ع) شیراز نصب شده است.

این اثر هنری با ایده و تصویرپردازی مهدی دبیری از استودیو صفحه، شعار هاشم کرونی و نوشتار محمدرضا خسروانی‌تبار خلق شده است.

همچنین محسن گل‌آرایش، مدیریت هنری و طراحی نامواره شهید مجید کاظمی را بر عهده داشته است.

رونمایی از این دیوارنگاره، جلوه‌ای از پاسداشت رشادت‌های فرزندان ایران اسلامی و زنده نگه داشتن یاد و نام شهدایی است که با ایثار و فداکاری، برگ‌های پرافتخاری را در تاریخ کشور رقم زدند.