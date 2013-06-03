حوادث ترکیه روح تازه برای نشست ژنو 2

به گزارش خبرگزاری مهر، دولتمردان ترکیه از ابتدای بحران در سوریه همسو با قطر و عربستان سعودی از هیچ تلاشی برای تشدید ناآرامی ها و خشونتها با حمایت از گروههای مسلح برای سرنگون کردن نظام بشار اسد دریغ نکردند. آنها علاوه بر اینکه مناطق مرزی را به دالانی برای انتقال افراد مسلح و سلاح به سوریه تبدیل کردند در اقدامی برای آزمودن سامانه دفاع هوایی سوریه یک جنگنده نیز به آبهای منطقه ای سوریه ارسال کردند که سوریه آن را سرنگون کرد.آنها مدتی بعد در سناریویی هماهنگ با گروههای مسلح در پاسخ به آنچه شلیک گلوله از خاک سوریه به داخل ترکیه خوانده شد به گلوله باران مناطق مرزی سوریه پرداختند.اما هم اکنون رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه و دولت این کشور با مشکلات داخلی روبرو شده اند.مشکلاتی که قبلا نشانه های خود را در ریحانلی پس از انفجارهای این مناطق خود نشان داده بود.

پایگاه العهد در مطلبی با اشاره به ارتباط مشکلات داخلی کنونی در ترکیه با حوادث سوریه نوشته است: در شرایطی که تلاشها برای برگزاری نشست ژنو 2 به سبب اختلافات مخالفان سوری، لجاجت کشورهای منطقه ای حامی گروههای مسلح در سوریه و حمایت آنها راه به جایی نبرده است حوادث داخلی ترکیه بروز کرده است و برخی شهرهای این کشور شاهد نا آرامی هایی بوده است و پلیس دولت اردوغان صدها نفر را زخمی و بیش از هزار نفر را بازداشت کرده است.این حوادث به نفع تلاشها برای برگزاری نشست ژنو 2 است و در واقع می توان گفت این حوادث حکم اکسیژن و روح تازه را برای این نشست دارد.

این پایگاه می نویسد: نمی توان حوادث سوریه و آینده آن را از تحولات کنونی ترکیه جدا کرد و به چند دلیل که در ذیل به آن اشاره می شود این حوادث به نفع تلاشهایی است که در راستای برپایی نشست ژنو 2 انجام می شود.

نخست اینکه رجب طیب اردوغان نخست وزیر و احمد داوود اوغلو وزیر خارجه ترکیه مشغول مشکلات داخلی ترکیه خواهند شد و نمی توانند طرحهای ضد نظام سوریه را دنبال کنند.

دیگر اینکه سعودی ها که روابط استراتژیکی با ترکیه درباره سوریه دارند نمی توانند به ائتلاف با کشوری بی ثبات که هویت حاکم آینده آن در صورت ادامه اعتراضات مشخص نیست، امیدوار باشند.

سوم،آمارها نشان می دهد که نسل جدیدی که در تظاهرات شرکت می کنند نسلی غیر سیاسی هستند و هفتاد درصد از آنها مخالف سیاستهای رجب طیب اردغان علیه نظام سوریه هستند.

چهارم، اگر لبنان بتوانند مشکل گروههای تکفیری مورد حمایت ترکیه را حل کند این گروهها مورد تایید کشورهای خلیج فارس نیز واقع نخواهند شد.

این پایگاه در ادامه می نویسد: اوضاع به گونه ای پیش می رود که به نفع تلاشها برای برگزاری نشست ژنو 2 است.









