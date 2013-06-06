به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر،"شازده کوچولو" شاهکار آنتوان دوسنت اگزوپری، این بار با صدای سه برنده اسکار بریجز، کوتیار و دل تورو ساخته می شود. این رمان کلاسیک فرانسوی با صدای جیمز فرانکو، راشل مک آدامز، جف بریجز، ماریون کوتیلار، بنسیو دل تورو و پل جیامتی ساخته می شود.

مارک آزبورن که کارگردانی "کونگ فو پاندا" را برعهده داشت، این انیمیشن را با همکاری اونیکس فیلمز می سازد.

داستان این انیمیشن بر خلبانی متمرکز است که هواپیمایش در بیابانی در صحرا مجبور به فرود می شود و او با پسر بچه ای آشنا می شود که می گوید شاهزاده ای است که از سیاره ای دیگر به زمین آمده است. در حالی که خلبان هواپیمایش را تعمیر می کند، شازده کوچولو ماجراهایی از سیاره خودش و ساکنان دیگر سیاره هایی که دیده، تعریف می کند.

جف بریجز در نقش خلبان صداپیشگی می کند ولی هنوز نقش شخصیت های دیگر معلوم نیست.

کتاب شازده کوچولو سال 1943 منتشر شد و به زبان های متعدد تاکنون ترجمه شده است و با ماهیت فلسفی اش هم برای کودکان مناسب است و هم در میان بزرگسالان طرفدار بسیار دارد.

این داستان تاکنون بارها به صورت فیلم و مجموعه تلویزیونی درآمده و پارامونت نیز در سال 1974 آن را در قالب یک فیلم به کارگردانی استنلی دونن راهی پرده نقره ای کرد.

این کتاب اخیرا در تلویزیون فرانسه در قالب یک مجموعه تلویزیونی بار دیگر به نمایش درآمد.