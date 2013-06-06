گزارش تصویری - تشریحی مهر از بازی خداحافظی میشائیل بالاک

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار که چهارشنبه شب در حضور بیش از 50 هزار تماشاگر ورزشگاه ردبول آره نا شهر لایپزیگ برگزار شد، مهدوی کیا 82 دقیقه برای تیم منتخب جهان که ژوزه مورینیو هدایت آن را بر عهده داشت بازی کرد. در ادامه گزارش تصویری دیدار خداحافظی میشائیل بالاک را مشاهده می‌کنید:

لحضه ورود میشائیل بالاک و بازیکنان دو تیم از تونل ورزشگاه به داخل زمین

ژوزه مورینیو،سرمربی تیم منتخب جهان و سرمربی جدید چلسی با رودی فولر، سرمربی تیم یاران بالاک قبل از بازی گفتگو می‌کند

هواداران بالاک روی این پارچه نوشته‌اند "کایپتان برای همیشه"، آنها به این شکل از کاپیتان پیشین تیم ملی‌ کشورشان حمایت می‌کنند

بوریس بکر، تینس‌باز اسبق آلمانی و "الیور بیرهف"، مهاجم اسبق تیم ملی آلمان نیز در بین تماشاگران بازی خداحافظی بالاک حضور داشتند

بزرگان فوتبال جهان در دیدار خداحافظی بالاک؛ "مهدی مهدوی‌کیا" در ردیف پایین با پیراهن تیم منتخب جهان دیده می‌شود

بالاک 4 سال عضو بایرن مونیخ بود و به همین دلیل "کارل هاینتر رومنیگه" و "اولی هوینس"، رئیسان بایرن نیز روی سکوها حضور داشتند.

بالاک سرمربی سابق خود ژوزه مورینیو را برای این بازی دعوت کرده بود

بدون شک مهمترین چهره این بازی میشائیل بالاک بود، در این صحنه لوتار ماتئوس و میشائیل شوماخر نیز دیده می‌شوند

بالاک در این بازی 3 گل به ثمر رساند، اسین و کاروالیو تلاش می‌کنند مانع او شوند اما موفق نشدند

شوچنکو و آندره شورله بازیکن جدید چلسی در ترکیب تیم منتخب جهان به میدان رفتند

میشائیل شوماخر که پای همیشگی بازی‌های خیریه و خداحافظی است در این دیدار برای تیم یاران بالاک بازی کرد

"یواخیم لوو" عامل اصلی کنار گذاشتن بالاک از تیم ملی آلمان بود اما برای بازی خداحافظی این بازیکن برای او هم دعوتنامه فرستاده شد و لوو نیز از نزدیک شاهد دیدار خداحافظی بالاک بود، شاید بالاک و لوو کدورت‌ها را بعد از این بازی کنار گذاشتند.

بالاک که در نیمه دوم تیم خود را عوض کرد و با پیراهن منتخب جهان بازی کرد در پایان رسما از دنیای فوتبال خداحافظی کرد.