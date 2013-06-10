افراطی گری دیگر بس است/ انتقال آب خزر به دریاچه ارومیه

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن روحانی عصر دوشنبه در جریان دیدار با مردم ارومیه در ورزشگاه 3 هزار نفری شهیدان آهندوست ارومیه گفت: دولت تدبیر و امید مسیر اصلاح و دوستی، صلح و برادری را جایگزین افراط گری موجود کشور می کند، در دولت تدبیر و امید دیگر از آمار دورغ خبری نخواهد بود، ما باید ثبات و آرامش را به کشور برگردانیم.

وی با بیان اینکه در دولت آینده خبری از 3.5 میلیون بیکار نخواهد بود، ادامه داد: در دولت تدبیر و امید 867 هزار فارغ التحصیل دانشگاهی بیکار نخواهد بود، ارزش پول ملی ایران در 6 ماه به یک سوم سقوط نخواهد کرد، دولت آینده دولت شعور است نه شعار، به شما قول می دهم اگر بار مسئولیت اجرایی کشور بر دوش من قرار گرفت در اولین روز کاری دولت در خصوص حل مشکل دریاچه ارومیه جلسه تشکیل و در کارگروه ویژه برای احیای این زیست بوم با ارزش بین المللی برنامه های اجرایی مصوب شود.

نامزد یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه مشکل دریاچه ارومیه مشکل 14 میلیون ایرانی است که اگر خشک شود ریزگردهای نمکی زندگی این تعداد را تحت الشعاع قرار می دهد، اظهار داشت: خشک شدن دریاچه ارومیه باعث نابودی زمین های کشاورزی می شود که در این راستا باید آب دریای خزر به دریاچه ارومیه منتقل شود، باید انتقال آب خزر از طریق اردبیل و تبریز به دریاچه ارومیه انجام شود.

آب خزر به دریاچه ارومیه منتقل می شود

حجت الاسلام روحانی با بیان اینکه بر اساس برآوردهای اولیه 2 تا 2.5 میلیارد دلار برای اجرای طرح انتقال آب خزر به دریاچه ارومیه اعتبار نیاز است و برنامه ریزی شده با ایجاد دریاچه های مصنوعی و فروش زمینهای حاصل از ایجاد این دریاچه های مصنوعی بیش از 70 درصد مخارج تامین شود، گفت: بواسطه اجرای اصل 15 قانون اساسی این حق مردم است که بتوانند به زبان مادر خود حرف بزنند و حقوق شهروندی تدوین و اجرایی خواهد شد ، اقلیت و اکثریت وجود ندارد.

وی با اشاره به یکسانی اقوام مختلف ایران و پیروان ادیان و مذاهب مختلف، گفت: با اتحاد و همدلی به توسعه می رسیم، ما باید چشم انداز 20 ساله را که طی 8 سال گذشته به آن بی اعتنایی شده اجرایی کنیم، در دولت تدبیر و امید زنان و مردان از حقوق مادی برابر برخوردار می شوند و بانوان در خیابان، پارکها و محیط آموزشی احساس امنیت می کنند، دیگر با دنیا در تقابل نخواهیم بود و در برابر بیگانگان تسلیم نخواهیم شد.

حجت الاسلام روحانی با اعلام اینکه سیاست ما تعامل سازنده با جهان خواهد بود، اضافه کرد: کسی حق ندارد بگوید که رئیس جمهور از قبل تعیین شده، کسی نگوید رای شما اثر ندارد و رای شما محفوظ نخواهد بود. دولت تدبیر و امید با ایجاد وحدت و تعامل میان مردم کاری خواهد کرد که خانواده ها احساس امنیت و آرامش کنند ما می توانیم در 25 خرداد جشن پیروزی بگیریم.

دولت تدبیر و امید ادامه راه دولت سازندگی و اصلاحات است

علی عبدالعلی زاده وزیر مسکن دولت اصلاحات نیز در این دیدار گفت: حجت الاسلام حسن روحانی به میدان انتخابات یازدهم ریاست جمهوری آمده تا ادامه دهنده راه دولت سازندگی هاشمی رفسنجانی و دولت اصلاحات خاتمی باشد، دولت سازندگی و اصلاحات خواسته ها و اعتقادات مردم را مورد توجه ویژه قرار می دهد که احیای دریاچه ارومیه خواسته ملت آذربایجان از دولت آینده است، همچنین توجه ویژه به فرهنگ و هنر آذری از جمله موضوعات مورد درخواست مردم برای توجه ویژه دولت تدبیر و امید است.

دیدار مردمی حجت الاسلام حسن روحانی با حضور تعدادی بالغ بر 6 هزار نفر در ورزشگاه 3 هزار نفری شهیدان آهندوست ارومیه برگزار شد و هواداران روحانی در این دیدار شعارهایی از جمله «ابوالفضل علمدار روحانی را نگهدار»، «حسین حسین شعار ماست روحانی انتخاب ماست»، «دریاچه ارومیه احیا باید گردد، روحانی قهرمان همیشه با ما بمان» و «یاشاسین آذربایجان» سر دادند.

در این مراسم شهربانو امانی نماینده سابق مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی، جمشید انصاری استاندار دولت اصلاحات در آذربایجان غربی علی عبدالعلی زاده وزیر مسکن دولت اصلاحات و جمعی از سیاسیون ارومیه حجت الاسلام حسن روحانی را همراهی می کردند.