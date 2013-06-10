حمایت حزب مردم سالاری از حسن روحانی

به گزارش خبرگزاری مهر متن بیانیه حزب مردمسالاری در حمایت از حسن روحانی به شرح زیر است:
حزب مردمسالاری به عنوان فعالترین حزب اصلاحطلب، از تابستان سال گذشته، زمانی که فضای رکود و رخوت، اغلب اصلاحطلبان را فرا گرفته و با ناامیدی، از عدم مشارکت در انتخابات ریاستجمهوری یازدهم سخن میگفتند، فعالانه وارد عرصه انتخابات شد تا با التزام به تفکر حزبی و اذعان به مشکلات و معضلات فراوان اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در کشور، گامی در جهت رفع مشکلات مردم بردارد چرا که حاشیهنشینی و سکوت را هیچگاه عامل رشد و پیشرفت نمیداند. بر همین مبنا تلاش فراگیری را برای ایجاد اجماع بین اصلاحطلبان آغاز کرد تا با حضور یک کاندیدای واحد از طریق سازوکار مشخصی که در قالب طرح مجمع نخبگان اصلاحطلب سراسر کشور موسوم به «مناسک» تدوین شده بود، زمینه اجماع را فراهم سازد. اما علیرغم برگزاری همایشی در همین زمینه متاسفانه به دلیل عدم هماهنگی برخی احزاب اصلاحطلب موجب شد شاهد اتلافوقت باشیم و از آنجا که اصلاحطلبان بارها از ناحیه تصمیمگیری دیرهنگام ضربه خوردهاند، کنگره یازدهم حزب مردمسالاری به دکتر مصطفی کواکبیان دبیرکل حزب تکلیف کرد نامزد انتخابات ریاستجمهوری یازدهم شود و ایشان نیز در ۲۶ اسفند ۹۱، به عنوان تنها کاندیدای حزبی انتخابات، کاندیداتوری خود را اعلام کرد. به موازات فعالیتهای انتخاباتی دکتر کواکبیان و حزب مردمسالاری، تلاشهای حزب برای ایجاد اجماع بین اصلاحطلبان همچنان ادامه داشت. عدم احراز صلاحیت دبیرکل حزب به عنوان تنها کاندیدای حزبی انتخابات و مورد حمایت ۱۸ حزب اصلاحطلب و با سوابق روشنی در تحصیل علوم مرتبط حوزوی و دانشگاهی و مدیریت سیاسی و اجرایی و تقنینی و حزبی و مطبوعاتی و... که مصداق بارز رجل سیاسی و مذهبی میباشد، هرچند موجب ایجاد یاس و گلایه و دلخوری در حزب مردمسالاری و حامیان دکتر کواکبیان در سراسر کشور شد، اما تمکین به قانون موجب شد که حزب همچنان به تلاشهای خود برای تحقق ائتلاف اصلاحطلبان ادامه دهد.
با این وجود و در فاصله ۱۰ روز به برگزاری انتخابات و در شرایطی که به نظر میرسید عزم قاطعی برای کنار رفتن یکی از دو کاندیدای اصلاحطلب و معتدل حاضر در عرصه و ایجاد ائتلاف وجود ندارد، حزب مردمسالاری در تمامی استانها به نظرسنجی گسترده از طریق دفاتر استانی خویش مبادرت ورزید و در جلسه فوقالعاده دفتر سیاسی و شورای مرکزی در تاریخ ۱۹/۳/۹۲ پس از مباحث طولانی سرانجام تصمیم گرفت که با عنایت به نظرسنجیها ضمن احترام ویژه به آقای دکتر محمدرضا عارف به عنوان شخصیتی علمی و فرهیخته که در طول دوره تبلیغات انتخاباتی نیز تلاش فراوانی برای تبیین شاخصههای تفکر اصلاحطلبی نشان دادند از آقای دکتر حسن روحانی حمایت نماید و با دستور دبیرکل، تمامی دفاتر استانی به عنوان ستاد حامیان ایشان فعال شوند.
حزب مردمسالاری اعتقاد دارد دکتر حسن روحانی به دلیل سوابق روشن مبارزاتی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و سوابق طولانی اجرایی و مدیریتی در طول ۳۵ سال اخیر در مهمترین مناصب و مسوولیتهای کشور از جمله نایبرئیسی مجلس شورای اسلامی، نمایندگی رهبری و دبیری شورای عالی امنیت ملی، عضویت در مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و... شناخت جامع و دقیقی از حاکمیت دارد و به پشتوانه این شناخت دقیق، میتواند اختلافات میان سه قوه را بهتر حلوفصل نموده و جریانی مبتنی بر اعتدال را بر امور اجرایی کشور حاکم کند. دکتر حسن روحانی به عنوان کاندیدایی اعتدالگرا علاوه بر آنکه از تیم مدیریتی قوی و کارآمدی برخوردار میباشد، میتواند بستر مناسبی برای حمایت از جریان اصلاحات و بهرهگیری از توان مدیریتی اصلاحطلبان فراهم سازد تا با حمایت همهجانبه گروههای معتدل و اصلاحطلب، موجبات بازگشت منطق و خرد را به عرصههای مختلف مدیریتی کشور ایجاد کند. به عبارت دیگر دکتر حسن روحانی نماد اعتدال و حامی اصلاحات است.
از سوی دیگر حزب مردمسالاری ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی فعلی کشور را علاوه بر بیتدبیری و فقدان کارآمدی دولت همان تحریمهای بینالمللی حاصل از ضعف دستگاه دیپلماسی میداند و به همین دلیل معتقد است در صورت حضور دکتر حسن روحانی در راس دولت آینده به دلیل احاطه ایشان در دیپلماسی و سوابق عملکرد و روند شورای عالی امنیت ملی در دوران اصلاحات آن هم در سختترین شرایط حاکمیت جمهوریخواهان جنگطلب در ایالات متحده آمریکا به عنوان طرف مذاکره با کشورهای اروپایی میتواند در مذاکرات پیگیر و موثر با مقامات عالیرتبه کشورهای غربی سایه جنگ و تحریم را در سایه تدبیر و عقلانیت از کشور دور سازد تا در نتیجه شاهد رفع تدریجی تحریمها بدون عقبنشینی از مصالح نظام و با حفظ عزت، حکمت و مصلحت باشیم که البته حاصل آن ایجاد فضای آرامش و بازگشت رفاه نسبی در زندگی عموم مردم خواهد بود.
لذا حزب مردمسالاری ضمن دعوت از کلیه اقشار مردم برای حضور در پای صندوقهای رای و رای به دولت تدبیر و امید دکتر حسن روحانی، تاکید میکند نظرسنجیها نشان میدهد که میتوان با جلوگیری از تجربه تلخ سال ۸۴ البته اگر آقای دکتر عارف انصراف دهند قطعا در همان مرحله اول پیروزی را به اردوگاه جریان اعتدال و اصلاح علیه افراطیگری و ادامه وضعیت کنونی بازگرداند و در صورتی که ائتلاف هم صورت نگیرد حتما آقای حسن روحانی یکی از نامزدهایی است که به دور دوم راه پیدا خواهد کرد و لذا هرگونه شایعهسازی و تبلیغات افراطیون داخلی و خارجی مبنی بر پیروزی کاندیداهای خاص اصولگرا، عموما از سوی خبرسازان و نظرسازان و مدعی اصولگرایی است که جز مخدوش کردن آرا هیچ نتیجهای نخواهد داشت و به دلیل نگرانی از حضور پرشور مردم در عرصه انتخابات این شایعهپراکنیها را تکرار میکنند چراکه افراطیون اصولگرا که این روزها گرفتار اختلافات فراوان و تعدد کاندیدا هستند به خوبی آگاهند که در صورت به صحنه آمدن آرای خاموش و افزایش تمایل مردم به استفاده از«حق» خود برای تعیین سرنوشت، اقبالی برای در اختیار گرفتن سکان دولت برای ۸ سال دیگر نخواهند داشت.
بنابراین حزب مردمسالاری از مردم، به ویژه حامیان تفکر اصلاحطلبی و مشی اعتدالگرایی دعوت میکند برای خلق حماسه سیاسی و استفاده از حق مسلم خود برای شکست افراطگرایان و بازگشت منطق و اعتدال و آرامش به جامعه به خوبی استفاده کرده و بدون توجه به شایعهپراکنیها و خبرسازیهای جریان مقابل، در انتخابات ریاستجمهوری یازدهم در ۲۴ خردادماه حاضر شده و کشور را به ریل اصلی خود در مسیر تحقق بدون کموکاست قانون اساسی و اصلاحات مبتنی بر طرفداری از نظام و اجرای عدالت و ارزشهای دینی و خط امامخمینی(ره) و پیشرفت و مطالبات مردم و منافع ملی و مردمسالاری واقعی بازگردانند.
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