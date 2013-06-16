اعضای شورای شهر میانه مشخص شدند

تقی خلفاپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: 9 نفر از کاندیداهای چهارمین دوره شورای اسلامی شهر میانه اکثریت آرا را در انتخابات شورای اسلامی شهر میانه کسب و به عنوان منتخب مردم این شهر در شورای اسلامی شناخته شدند.

وی افزود : از 54 نفر کاندیدای شرکت کننده برای تصدی شورای اسلامی شهر میانه به ترتیب آرا ، 9 نفربه عنوان عضوء اصلی انتخاب گردیدند که به ترتیب مجید میعاد 7083 رای ، احد یوسفی 5711 رای ، حیدر رجبی 5627 رای ، اقبال محمدحسینی 5439 رای ، حافظه شیخ الاسلامی 5387 رای ، بهمن نعمت زاده 5109 رای ، جعفر شاهمحمدی 4679 رای ، افضل حسینخانی 4590 رای و اسلام صدری 4456 رای هستند.

خلفا پور ادامه داد» اعضای علی البدل شورای شهر میانه نیز اقبال عبادی با 4373 رای و فرهاد شیویاری با 4270 رای هستند.



