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۲۶ خرداد ۱۳۹۲، ۱۹:۴۶

اعضای شورای شهر میانه مشخص شدند

اعضای شورای شهر میانه مشخص شدند

میانه – خبرگزاری مهر: معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میانه از تعیین اسامی شورای این شهر پس از اتمام شمارش آرا خبر داد.

تقی خلفاپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: 9 نفر از کاندیداهای چهارمین دوره شورای اسلامی شهر میانه اکثریت آرا را در انتخابات شورای اسلامی شهر میانه کسب و به عنوان منتخب مردم این شهر در شورای اسلامی  شناخته شدند.

وی افزود : از 54 نفر کاندیدای شرکت کننده برای تصدی شورای اسلامی شهر میانه به ترتیب آرا ، 9 نفربه عنوان عضوء اصلی انتخاب گردیدند که به ترتیب مجید میعاد 7083 رای ، احد یوسفی  5711 رای ، حیدر رجبی 5627 رای ، اقبال محمدحسینی 5439 رای ، حافظه شیخ الاسلامی 5387 رای ، بهمن نعمت زاده 5109 رای ، جعفر شاهمحمدی 4679 رای ، افضل حسینخانی 4590 رای و اسلام صدری 4456 رای هستند.

خلفا پور ادامه داد» اعضای علی البدل شورای شهر میانه نیز اقبال عبادی با 4373 رای و فرهاد شیویاری با 4270 رای هستند.


 

کد مطلب 2078224

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