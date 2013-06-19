استقبال فرانسه از حضور روحانی در کنفرانس ژنو2

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "فرانسوا اولاند" رئیس جمهوری فرانسه از آمادگی کشورش برای حضور رئیس جمهوری منتخب ایران در کنفرانس بین المللی سوریه موسوم به ژنو2 خبر داد.

وی در پایان نشست سران گروه کشورهای صنعتی (G8) در ایرلند شمالی ضمن اعلام این مطلب تاکید کرد این استقبال مشروط به این است که حضور ایران به رایزنی ها برای حل بحران سوریه کمک کند. این در حالی است که پیشتر فرانسه و شمار دیگری از کشورهای غربی مخالفت خود را با حضور ایران در این کنفرانس اعلام کرده بودند.

گفتنی است در پی انتخاب "حسن روحانی" به ریاست جمهوری ایران "لوران فابیوس" وزیر خارجه فرانسه نیز اعلام کرده است این کشور علاوه بر مسئله هسته ای آماده همکاری با ایران بر سر مسئله سوریه است.