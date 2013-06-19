محسن سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، از پایان تالیف اثر تازه‌ای از خود با عنوان «طنزپردازی به زبان ساده» خبر داد و گفت: این کتاب را باید درس نامه طنزنویسی بدانیم که با مطالعه و انجام تمریناتش می‌توان طنز نویسی را یاد گرفت و تجربه کرد.

وی ادامه داد: طنزنویسی در جهان امروز مبدل به یک علم شده است که قابل آموختن است. گاهی برخی از افراد را می‌بینم که نبوغی ذاتی در طنزنویسی دارند اما جدای از آنها می‌توان با کوشش‌هایی جدی به مقام و مرتبه طنزنویسی دست پیدا کرد و من هم در این کتاب سعی کردم همه فنون موجود درباره طنزنویسی را تمرین کرد و به آنها تسلط پیدا کرد.

وی ادامه داد: در ابتدای این کتاب نكات پايه‌ای در طنزپردازی از جمله استعداد در طنزنويسی، ابزارها و مهارت‌های طنزنويسی، علل و نظریه‌های خنده در دنيا، موضوعات جهانی در طنز و فرمول شوخی‌های عالم مورد توجه من قرار گرفته است. در ادامه و در فصل دوم کتاب نیز به سراغ معرفی فنون طنزپردازی رفته‌ام که شامل بیش از 60 فن می‌شود و در فصل سوم نیز برخی تمرین‌های عملی برای شوخی‌نویسی را مطرح کرده‌ام.

به گفته سلیمانی در اين بخش از این اثر همه كسانی كه می‌خواهند شوخی بنويسند با تمرين‌های گام به گام می‌توانند شوخی‌گويی و شوخی‌نويسی را تمرين كنند و ياد بگيرند.

سلیمانی در ادامه با اشاره به کتاب قبلی خود در حوزه طنز با عنوان «اسرار و ابزار طنزنویسی» گفت: وقتی آن کتاب منتشر شد خیلی از طنز‌پردازان من را جدی نگرفتند و به خیال خودشان فکر کردند من می‌خواهم پا توی کفش آنها بکنم. حتی وقتی برای تالیف این کتاب به سراغشان رفتم که متنی برای درج در کتاب بنویسند و در آن بگویند که جهان پیرامون خود را چگونه می‌بینند و زندگی روزانه برایشان چطور می‌گذرد، چندان به من اعتنایی نکردند و من مجبور شدم در نهایت کار خودم را بدون همراهی بخشی از آنها به پیش ببرم.

این نویسنده و مترجم تاکید کرد: در نوشتن اين كتاب از بيش از بيست منبع دانشگاهی درباره طنزنويسی و بسياری از منابع ديگر به زبان انگليسی استفاده شده است. ولی بيشتر مثال‌های كتاب از ميان آثار طنزنويسان ايران انتخاب شده است.

به گفته سلیمانی این كتاب جلد اول از يك مجموعه دوجلدی است و حجمی بالغ بر 520 صفحه دارد و برای انتشار به انتشارات سروش ارائه شده است.

وی همچنین از تالیف جلد دوم این کتاب با موضوع قالب‌هاي مشهور طنزنويسی و فنون آن خبر داد.